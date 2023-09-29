Директору Департамента здравоохранения КГГА выразили недоверие: какие нарушения нашли

Временная контрольная комиссия Киевсовета по вопросам проверки расходов бюджета Киева выразила недоверие директору Департамента здравоохранения КГГА – Валентине Гинзбург. Кроме того мэру Виталию Кличко рекомендовано отправить ее в отставку, а результаты проверки в ведомстве – передать правоохранительным органам.

Решение с детальным отчетом проверки расходов бюджетных средств ведомством опубликовано на сайте столичной администрации. Данный отчет утвержден и проголосован единогласно представителями всех шести фракций Киевсовета.

Перечень нарушений будет направлен правоохранителям на проверку. Они определят наличие или отсутствие уголовной составляющей в расходах, которые проводились под руководством Гинзбург в период военного времени.

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Напомним, Гинзбург бьіла назначена на пост директора Департамента здравоохранения исполнительного органа КМДА в 2017 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, этим летом директору Департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку сообщили о подозрении. Чиновник, непосредственно участвующий в операциях по ликвидации чрезвычайных ситуаций в столице, подозревается в якобы ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

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