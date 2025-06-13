'Да прочитайте уже наконец тот регламент': у Кличко призвали 'слуг' не вводить людей в заблуждение

Советник Киевского городского головы Владимир Бондаренко ответил на слова столичного депутата от "Слуги народа" Андрея Витренко относительно того, как должен действовать мэр Виталий Кличко согласно регламенту. Он назвал подобные заявления Витренко манипуляцией.

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Об этом Владимир Бондаренко написал в Facebook.

Киевский городской совет 10 июня выразил недоверие первому заместителю председателя КГГА Николаю Поворознику. Столичный депутат Андрей Витренко заявил, что согласно процедуре, мэр Киева Виталий Кличко якобы должен в течение 5 дней подписать решение, а в течение 20 дней - обнародовать его и направить в Кабинет министров.

Бондаренко призвал Витренко не вводить людей в заблуждение. На самом деле регламент предусматривает другой порядок организационно-правовых действий.

"С соблюдением всех норм, регламента, законности, на самом деле есть так: "Если решение Киевсовета в течение 5 календарных дней с момента его принятия не остановлено Киевским городским головой (то есть, нет "вето"), то это решение в течение 20 календарных дней (с момента его принятия Киевсоветом) подписывается Киевским городским головой и обнародуется не позднее 30 календарных дней (с момента его принятия) на официальном веб-сайте Киевсовета" (часть вторая статьи 44 Регламента Киевсовета)", - указал на норму Владимир Бондаренко.