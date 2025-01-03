Погибли под завалами в коридоре: что известно о супругах-ученых, которых убил российский дрон в первое утро Нового года

Рано утром 1 января нового 2025 года россияне нанесли удар дронами по Киеву. Осколки одного из них попали в верхние этажи дома на Печерске, недалеко от Офиса президента. В результате взрыва погибли супруги-ученые Института биологии и медицин Киевского университета им. Т. Шевченко: 67-летний Игорь Зима и 64-летняя Олеся Сокур. Они укрывались от обстрела в коридоре своей квартиры, однако даже толстые стены старого дома не смогли защитить их.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Погибли, спасаясь в коридоре

Хороший друг семьи и коллега Игоря Зимы и Олеси Сокур, доктор биологических наук Наталия Нурищенко вспоминает, что в последний раз они все встречались в канун Рождества, 24 декабря. В этот день супруги-ученые отмечали годовщину своей свадьбы.

Друзья провели очень хороший и теплый вечер. Игорь Григорьевич и Олеся Вадимовна всегда были чрезвычайно гостеприимными, хлебосольными. В их квартире на верхнем этаже под ротондой дома на углу Банковой и Институтской часто бывали аспиранты, коллеги, друзья, родственники.

"Игорь был коренным киевлянином, его отец был военным, мама занималась семьей. Он вырос тоже на Печерске. Олеся давно приехала в Киев учиться из Умани, можно сказать, она тоже киевлянка. Это настоящие киевские интеллигенты. Они не только занимались своей научной работой. Они хорошо знали литературу, музыку, живопись. Иногда мы разговаривали о том, как укрыться от обстрелов. Говорили еще, что это старый дом (постройка 1930-го года) имеет толстые стены, поэтому не страшно, достаточно выйти на лестничную клетку в коридор. Но оказалось, что даже они не смогли их защитить", – вздыхает Наталья Евгеньевна.

В последний раз с Олесей Вадимовной она разговаривала около 23 часов 31 декабря. Подруги поздравили друг друга и пожелали счастливого Нового года. Игорь Григорьевич как раз отдыхал, он не очень хорошо себя чувствовал.

В 24:00 супруги должны были выпить за Новый год, потом, видимо, пошли отдыхать. А рано утром Наталью Нурищенко разбудил друг ученого Николай и спросил, читала ли она новости? "Наташа, это квартира Гоши", – сказал Николай.

Оказалось, что осколок российского дрона взорвался прямо в доме Олеси и Игоря, там, где находилась их квартира.

"На звонки они не отвечали, я оделась и с еще одной подругой отправились туда. В школе неподалеку организовали штаб. Об их судьбе нам ничего не говорили, пообещали, что полиция составит списки, тогда нам сообщат. Пришла племянница Игоря. Потом меня позвали и сказали, что нужно пройти на опознание. Стало понятно, что все плохо", – вспоминает коллега.

Как оказалось, супруги все-таки вышли в коридор, так они делали всегда во время тревоги. Тут их завалило после взрыва. Спасатели смогли добраться как раз только до коридора, в комнату попасть в то утро они еще не могли.

Названый сын погиб на фронте

У Игоря Григорьевича осталась взрослая дочь и двое племянниц, с которыми семья поддерживала очень близкие отношения.

Также у него был названный сын Андрей – сын его первой жены Татьяны, которая уже давно умерла. Усыновить его он не мог, поскольку у Андрея есть родной отец, но с 4 лет он жил в семье Игоря Григорьевича и его первой супруги Татьяны. Андрей считал ученого своим отцом, а тот в свою очередь считал его своим сыном.

К сожалению, Андрей погиб на фронте в октябре 2022 года. У него осталась жена и двое детей, которые также были близки с Игорем Григорьевичем и Олесей Вадимовной.

У Олеси Сокур из родных остался брат, который сейчас вместе с друзьями и родными занимается вопросом похорон супругов.

Изучал мозг человека

Оба погибших были высококлассными учеными мирового масштаба. Олеся Сокур была биохимиком, кандидатом биологических наук. Долгое время она занимала должность заместителя директора Института биологии и медицины КНУ по научной работе, много времени отдавала работе с аспирантами. Сейчас была заведующей "Физико-химической биологии" института.

Ее кандидатская диссертация называлась "Биохимические механизмы поражения клеток в условиях развития патологий органов желудочно-кишечного тракта".

По словам Натальи Нурищенко, погибшая ученая занималась изучением патологий органов человека и пыталась понять, что между ними есть общего и что их отличает. Ведь любые патологии имеют общие механизмы, а Сокур пыталась отыскать специфические, присущее той или иной болезни. Чтобы в дальнейшем можно было проводить более успешное лечение.

А Игорь Зима был нейрофизиологом, доктором биологических наук, доцентом кафедры физиологии и анатомии, он занимался энцефалографией и электрофизиологией. Сферой его интересов было изучение человеческого мозга: он пытался выяснить как работает мозг в условиях нормы, и в условиях патологии.

На сайте Института биологии и медицины КНУ про Игоря Зиму написано следующее: "Сфера интересов: исследование механизмов когнитивной деятельности мозга человека, эмоций, внимания и систем принятия решений, RSN (процесс вычислений. – Ред.) и релакса, электрофизиология нейросетей, нейропсихология".

Своими научными исследованиями Зима поделился в документальном фильме "Код нации", где показывали как в лаборатории изучают влияние языка на работу мозга человека.

В последнее время вместе со своей аспиранткой Марией Черных они занимались изучением детей с аутизмом, эта работа очень важна, поскольку в последние годы детей с такими нарушениями становится все больше и больше. А ранее работал с военными, которые прошли АТО, с их проблемами ПТСР.

Черных рассказывает, что с 1 курса училась у Игоря Зимы, прошла магистратуру, в прошлом году под его руководством закончила аспирантуру.

"Еще на 1 курсе я пришла в его лабораторию и до сих пор провожу исследования тут. Я благодарна ему за многое, можно сказать, что он сформировал меня как ученую. Я потеряла очень большого друга. Он был очень искренним, открытым и надежным человеком, мудрым наставником", – говорит Мария.

По словам Черных, Игорь Зима занимался изучением мозга человека, его интересовали вопросы, связанные с сознанием.

"У нас было много разных исследовательских проектов, по сравнению математического и гуманитарного мозга, изучали разные аспекты восприятия лиц. Игорь Григорьевич специализировался на восприятии человеком запахов. Вообще, можно было заниматься чем угодно, если ты придешь к Игорю Григорьевичу, обоснуешь почему эта тема интересна, как ты планируешь это делать. И после его критики можно заниматься", – вспоминает Мария.

Зима и Черных участвовали во многих международных проектах: со Швецией, Японией.

Незадолго до гибели ученого они планировали начать проект, связанный с исследованием гражданского населения, особенно детей среднего и старшего школьного возраста, которые прошли пандемию, а теперь проходят войну.

После смерти ученого Мария говорит, что останавливаться не собирается.

"Это было бы неправильно, я знаю, что он бы этого не хотел. Даже примерно представляю себе как бы он на это среагировал. Очень многое было начато, поэтому складывать руки и горевать было бы неправильно", – говорит молодая коллега.

На каждую тему имел ящичек с историями

Своими воспоминаниями о погибших супругах поделилась и их коллега Квитка Жук:

"Игорь Григорьевич Зима, который вместе с женой Лесей Вадимовной Сокур погиб на рассвете 1-го января в результате атаки российских беспилотников, был мои научным руководителем и преподавателем во время учебы в университете, а в последние годы мы работали вместе на кафедре физиологи и анатомии.

А еще он для меня Человек, который безусловно повлиял на мой профессиональный и жизненный путь. На 2-м курсе мне повезло попасть в психофизиологическую лабораторию Игоря Григорьевича, куда я пришла буквально "на запах". Теперь мы знаем, что запахи могут очень быстро действовать на мозговые центры принятия решений, действуя непосредственно через эмоциогенны структуры. А тогда я вошла в кабинет, почувствовала запах кофе, табака и полыни в удивительной пропорции, посмотрела на причудливое оборудование, которое проводами присоединялось к голове (впервые увидела електроенцифалограф), послушала, как Игорь Григорьевич увлеченно рассказывает про влияние запахов на работу мозга, и поняла, что дальше мне можно уже не идти, потому что я пришла туда, куда хотела.

И это был чудесный выбор, поскольку кроме интересной темы для курсовой работы я получила возможность регулярно общаться с чрезвычайно эрудированным, харизматичным, отзывчивым человеком, которого хотелось слушать бесконечно. Казалось, что Игорь Григорьевич знал про все на свете, и на каждую тему имел ящичек с интересными историями, приправленными добротным юмором".

Квитка Жук отмечает, что Зима очень любил ходить за грибами и рыбачить. На эти темы он мог говорить часами. А еще студенты обожали его лекции за возможность послушать настоящие, а не книжные истории.