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Погибли под завалами в коридоре: что известно о супругах-ученых, которых убил российский дрон в первое утро Нового года

Марина Петик
Кияни
7 минут
7,0 т.
Погибли под завалами в коридоре: что известно о супругах-ученых, которых убил российский дрон в первое утро Нового года

Рано утром 1 января нового 2025 года россияне нанесли удар дронами по Киеву. Осколки одного из них попали в верхние этажи дома на Печерске, недалеко от Офиса президента. В результате взрыва погибли супруги-ученые Института биологии и медицин Киевского университета им. Т. Шевченко: 67-летний Игорь Зима и 64-летняя Олеся Сокур. Они укрывались от обстрела в коридоре своей квартиры, однако даже толстые стены старого дома не смогли защитить их.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Погибли, спасаясь в коридоре

Хороший друг семьи и коллега Игоря Зимы и Олеси Сокур, доктор биологических наук Наталия Нурищенко вспоминает, что в последний раз они все встречались в канун Рождества, 24 декабря. В этот день супруги-ученые отмечали годовщину своей свадьбы.

Друзья провели очень хороший и теплый вечер. Игорь Григорьевич и Олеся Вадимовна всегда были чрезвычайно гостеприимными, хлебосольными. В их квартире на верхнем этаже под ротондой дома на углу Банковой и Институтской часто бывали аспиранты, коллеги, друзья, родственники.

Погибли под завалами в коридоре: что известно о супругах-ученых, которых убил российский дрон в первое утро Нового года

"Игорь был коренным киевлянином, его отец был военным, мама занималась семьей. Он вырос тоже на Печерске. Олеся давно приехала в Киев учиться из Умани, можно сказать, она тоже киевлянка. Это настоящие киевские интеллигенты. Они не только занимались своей научной работой. Они хорошо знали литературу, музыку, живопись. Иногда мы разговаривали о том, как укрыться от обстрелов. Говорили еще, что это старый дом (постройка 1930-го года) имеет толстые стены, поэтому не страшно, достаточно выйти на лестничную клетку в коридор. Но оказалось, что даже они не смогли их защитить", – вздыхает Наталья Евгеньевна.

В последний раз с Олесей Вадимовной она разговаривала около 23 часов 31 декабря. Подруги поздравили друг друга и пожелали счастливого Нового года. Игорь Григорьевич как раз отдыхал, он не очень хорошо себя чувствовал.

В 24:00 супруги должны были выпить за Новый год, потом, видимо, пошли отдыхать. А рано утром Наталью Нурищенко разбудил друг ученого Николай и спросил, читала ли она новости? "Наташа, это квартира Гоши", – сказал Николай.

Погибли под завалами в коридоре: что известно о супругах-ученых, которых убил российский дрон в первое утро Нового года

Оказалось, что осколок российского дрона взорвался прямо в доме Олеси и Игоря, там, где находилась их квартира.

"На звонки они не отвечали, я оделась и с еще одной подругой отправились туда. В школе неподалеку организовали штаб. Об их судьбе нам ничего не говорили, пообещали, что полиция составит списки, тогда нам сообщат. Пришла племянница Игоря. Потом меня позвали и сказали, что нужно пройти на опознание. Стало понятно, что все плохо", – вспоминает коллега.

Как оказалось, супруги все-таки вышли в коридор, так они делали всегда во время тревоги. Тут их завалило после взрыва. Спасатели смогли добраться как раз только до коридора, в комнату попасть в то утро они еще не могли.

Погибли под завалами в коридоре: что известно о супругах-ученых, которых убил российский дрон в первое утро Нового года

Названый сын погиб на фронте

У Игоря Григорьевича осталась взрослая дочь и двое племянниц, с которыми семья поддерживала очень близкие отношения.

Также у него был названный сын Андрей – сын его первой жены Татьяны, которая уже давно умерла. Усыновить его он не мог, поскольку у Андрея есть родной отец, но с 4 лет он жил в семье Игоря Григорьевича и его первой супруги Татьяны. Андрей считал ученого своим отцом, а тот в свою очередь считал его своим сыном.

К сожалению, Андрей погиб на фронте в октябре 2022 года. У него осталась жена и двое детей, которые также были близки с Игорем Григорьевичем и Олесей Вадимовной.

У Олеси Сокур из родных остался брат, который сейчас вместе с друзьями и родными занимается вопросом похорон супругов.

Погибли под завалами в коридоре: что известно о супругах-ученых, которых убил российский дрон в первое утро Нового года

Изучал мозг человека

Оба погибших были высококлассными учеными мирового масштаба. Олеся Сокур была биохимиком, кандидатом биологических наук. Долгое время она занимала должность заместителя директора Института биологии и медицины КНУ по научной работе, много времени отдавала работе с аспирантами. Сейчас была заведующей "Физико-химической биологии" института.

Ее кандидатская диссертация называлась "Биохимические механизмы поражения клеток в условиях развития патологий органов желудочно-кишечного тракта".

По словам Натальи Нурищенко, погибшая ученая занималась изучением патологий органов человека и пыталась понять, что между ними есть общего и что их отличает. Ведь любые патологии имеют общие механизмы, а Сокур пыталась отыскать специфические, присущее той или иной болезни. Чтобы в дальнейшем можно было проводить более успешное лечение.

А Игорь Зима был нейрофизиологом, доктором биологических наук, доцентом кафедры физиологии и анатомии, он занимался энцефалографией и электрофизиологией. Сферой его интересов было изучение человеческого мозга: он пытался выяснить как работает мозг в условиях нормы, и в условиях патологии.

Погибли под завалами в коридоре: что известно о супругах-ученых, которых убил российский дрон в первое утро Нового года

На сайте Института биологии и медицины КНУ про Игоря Зиму написано следующее: "Сфера интересов: исследование механизмов когнитивной деятельности мозга человека, эмоций, внимания и систем принятия решений, RSN (процесс вычислений. – Ред.) и релакса, электрофизиология нейросетей, нейропсихология".

Своими научными исследованиями Зима поделился в документальном фильме "Код нации", где показывали как в лаборатории изучают влияние языка на работу мозга человека.

В последнее время вместе со своей аспиранткой Марией Черных они занимались изучением детей с аутизмом, эта работа очень важна, поскольку в последние годы детей с такими нарушениями становится все больше и больше. А ранее работал с военными, которые прошли АТО, с их проблемами ПТСР.

Погибли под завалами в коридоре: что известно о супругах-ученых, которых убил российский дрон в первое утро Нового года

Черных рассказывает, что с 1 курса училась у Игоря Зимы, прошла магистратуру, в прошлом году под его руководством закончила аспирантуру.

"Еще на 1 курсе я пришла в его лабораторию и до сих пор провожу исследования тут. Я благодарна ему за многое, можно сказать, что он сформировал меня как ученую. Я потеряла очень большого друга. Он был очень искренним, открытым и надежным человеком, мудрым наставником", – говорит Мария.

По словам Черных, Игорь Зима занимался изучением мозга человека, его интересовали вопросы, связанные с сознанием.

"У нас было много разных исследовательских проектов, по сравнению математического и гуманитарного мозга, изучали разные аспекты восприятия лиц. Игорь Григорьевич специализировался на восприятии человеком запахов. Вообще, можно было заниматься чем угодно, если ты придешь к Игорю Григорьевичу, обоснуешь почему эта тема интересна, как ты планируешь это делать. И после его критики можно заниматься", – вспоминает Мария.

Зима и Черных участвовали во многих международных проектах: со Швецией, Японией.

Незадолго до гибели ученого они планировали начать проект, связанный с исследованием гражданского населения, особенно детей среднего и старшего школьного возраста, которые прошли пандемию, а теперь проходят войну.

Погибли под завалами в коридоре: что известно о супругах-ученых, которых убил российский дрон в первое утро Нового года

После смерти ученого Мария говорит, что останавливаться не собирается.

"Это было бы неправильно, я знаю, что он бы этого не хотел. Даже примерно представляю себе как бы он на это среагировал. Очень многое было начато, поэтому складывать руки и горевать было бы неправильно", – говорит молодая коллега.

На каждую тему имел ящичек с историями

Своими воспоминаниями о погибших супругах поделилась и их коллега Квитка Жук:

"Игорь Григорьевич Зима, который вместе с женой Лесей Вадимовной Сокур погиб на рассвете 1-го января в результате атаки российских беспилотников, был мои научным руководителем и преподавателем во время учебы в университете, а в последние годы мы работали вместе на кафедре физиологи и анатомии.

Погибли под завалами в коридоре: что известно о супругах-ученых, которых убил российский дрон в первое утро Нового года

А еще он для меня Человек, который безусловно повлиял на мой профессиональный и жизненный путь. На 2-м курсе мне повезло попасть в психофизиологическую лабораторию Игоря Григорьевича, куда я пришла буквально "на запах". Теперь мы знаем, что запахи могут очень быстро действовать на мозговые центры принятия решений, действуя непосредственно через эмоциогенны структуры. А тогда я вошла в кабинет, почувствовала запах кофе, табака и полыни в удивительной пропорции, посмотрела на причудливое оборудование, которое проводами присоединялось к голове (впервые увидела електроенцифалограф), послушала, как Игорь Григорьевич увлеченно рассказывает про влияние запахов на работу мозга, и поняла, что дальше мне можно уже не идти, потому что я пришла туда, куда хотела.

И это был чудесный выбор, поскольку кроме интересной темы для курсовой работы я получила возможность регулярно общаться с чрезвычайно эрудированным, харизматичным, отзывчивым человеком, которого хотелось слушать бесконечно. Казалось, что Игорь Григорьевич знал про все на свете, и на каждую тему имел ящичек с интересными историями, приправленными добротным юмором".

Квитка Жук отмечает, что Зима очень любил ходить за грибами и рыбачить. На эти темы он мог говорить часами. А еще студенты обожали его лекции за возможность послушать настоящие, а не книжные истории.