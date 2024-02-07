Погибли 4 человека и почти 40 пострадали: Кличко показал Боррелю последствия утренней российской атаки на Киев

Мэр столицы Украины Виталий Кличко встретился в Киеве с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелем. Кличко показал ему последствия утренней российской атаки на Киев и отметил острую потребность дальнейшей помощи Украине системами ПВО, вооружением и боеприпасами.

Об этом мэр столицы сообщил в своем Telegram-канале.

"Встретился с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелем, который находится в Киеве. Но показал ему последствия утренней российской атаки на столицу Украины. Побывали у дома в Голосеевском районе, где повреждены несколько этажей 18-этажного жилого. дома. Здесь погибли четверо мирных киевлян и почти 40 человек пострадали", – отметил мэр Киева.

"В общении с господином Боррелем я отметил острую потребность в дальнейшей помощи Украине – системам ПВО, вооружениям, боеприпасам. Поскольку Россия продолжает варварские обстреливать гражданскую инфраструктуру и жилье украинцев, убивать мирных людей. И агрессор сам не остановится. Партнеры должны понимать всю серьезность момента. .И для мирного будущего Европы в том числе", - написал Виталий Кличко.

Жозеп Боррель заверил, что ЕС продолжит поддерживать и помогать Украине.