Под посольство России в Киеве принесли трусы для Путина. Фото и видео

В субботу, 23 января, активисты провели под посольством России в Киеве акцию в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Как передает корреспондент OBOZREVATEL, в акции приняли участие около 50 человек (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Митингующие принесли семейные трусы для президента РФ Владимира Путина, намекая на то, что яд "Новичок", которым отравили Навального, нанесли на его трусы.

Также один из участников акции стоял с "противопутинскими" туалетными ершиками.

Активисты держали плакаты "Хватит врать", "Свободу Навальному", "Путин боится Навального" и другие.

Порядок возле посольства охраняли сотрудники полиции и Нацгвардии.

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