Под Киевом фанатка 'друга Путина' байкера Залдостанова призывала к введению войск РФ в Украину

В Киевской области пропагандистка призвала к введению российских войск в Украину. Она использовала реальные онлайн-платформы международных общественных инициатив и страницы в соцсетях.

Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, деятельность антиукраинской агитаторши прекратили, ей сообщили о подозрении.

Как отметили в СБУ, женщина "вдохновлялось" во время посещения так называемых "байкерских слетов". Они были организованы российским байкерским клубом "Ночные волки" и его руководителем, "другом Путина", Александром Залдостановым.

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В частности, она была администратором антиукраинских ресурсов в одной из соцсетей, где оправдывала оккупацию Крыма и российскую агрессию на востоке Украины. Она размещала на международных онлайн-платформах общественных инициатив петиции с призывами к президенту РФ ввести на территорию Украины войска и присоединить юго-восток Украины к России.

Кроме того, женщина распространяла публикации из пропагандистских российских информационных ресурсов и сообществ социальных сетей. Материалы дискредитировали подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) и пропагандировали деятельность террористов "ДНР".

"По информации украинской спецслужбы, в ближайшее время злоумышленница планировала проведение активной провокационной кампании в сети накануне совместных военных учений Украины и НАТО. Полученные в ходе досудебного следствия материалы, согласно выводам экспертиз, содержат призывы к свержению конституционного строя Украины", – сказано в сообщении .

Отметим, Залдостанов занимается организацией международных байк-шоу в России. Кроме того, Залдостанов и его мотоклуб "Ночные Волки" регулярно проводят незаконный мотопробег с пророссийской тематикой в оккупированный Крым. Исповедует и рекламирует пророссийские имперские взгляды. Также он называет себя другом президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области пытались создать фейковый "Гуляйпольский городской совет". Его инициировал местный сторонник идеологии "псевдо-народовластия". СБУ пресекла незаконную деятельность.