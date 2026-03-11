Поблагодарил за переданные Patriot: Кличко встретился с президентом Бундестага Юлией Клекнер

В Киев с официальным визитом прибыла президент немецкого Бундестага Юлия Клекнер. Эта поездка стала для нее первой в Украину после избрания на должность. Мэр столицы Виталий Кличко встретился с Юлией Клекнер.

Об этом городской голова Киева рассказал в соцсетях. Кличко поблагодарил руководительницу Бундестага за поддержку и помощь Украине.

"Поблагодарил за поддержку и помощь партнеров. И в борьбе Украины за свою свободу и независимость, и в преодолении энергетического кризиса прошлой зимой", – написал Кличко.

Мэр Киева также поблагодарил Германию за переданные на днях ракеты для Patriot.

"Это очень важно для эффективной работы украинских сил ПВО в условиях массированных обстрелов украинских городов российским агрессором", – отметил городской голова столицы.

"Сегодня международные партнеры должны быть едиными и решительными в поддержке Украины. Чтобы остановить дальнейшую экспансию Путина, которая вполне реальна. И Европа должна это понимать!", – подчеркнул Кличко.