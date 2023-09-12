Поблагодарил Болгарию за убежище для украинцев: Кличко пообщался с мэром Софии

Мэр Киева Виталий Кличко пообщался онлайн с госпожой мэром Софии Иорданкой Фандыковой. Они поговорили о дальнейшем развитии партнерских отношений городов-побратимов Киева и Софии.

Видео дня

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Поблагодарил руководство столицы Болгарии за убежище украинцев, которые спасаются от войны. Наши граждане имеют сегодня в этой европейской стране право на труд и профессиональное обучение, на образование, социальную и медицинскую помощь. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии партнерских отношений городов-побратимов Киева и Софии "И в реализации совместных проектов и программ - как с муниципалитетом, так и с бизнес-кругами, общественными организациями Софии и Болгарии", - отметил мэр Киева.

Кличко также напомнил о визите госпожи Иорданки Фандиковой в Киев в 2018 году.

"Тогда мы вместе открыли в столице Украины Болгарский сквер имени Димитара Пешева – юриста и политического деятеля Болгарии. Пригласил мэра Софии в ближайшее время снова посетить Киев", – написал Виталий Кличко.