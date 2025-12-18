'Пласт' передал Киевсовету Вифлеемский огонь. Фото

Традиционно, в конце года, на заседание Киевсовета принесли благодатный Вифлеемский огонь, который прибыл в Украину из Австрии.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Вифлеемский огонь – это символ мира и надежды, который напоминает нам о том, что тьма не будет длиться вечно, и за ней обязательно придет свет", – отметил Кличко.

Мэр столицы отметил, что передали его представители национальной скаутской организации "Пласт"

"Традиции для нас имеют особое значение, в частности сегодня, когда все украинцы живут в условиях войны. Вифлеемский огонь – это символ нашего единения, непокорности и борьбы за свое государство", – добавил Кличко.