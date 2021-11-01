Перевод учащихся 1-4 классов на дистанционное обучение противоречит постановлению Кабмина, – Григорий Маленко

Учащиеся 1-4 классов должны продолжить обучение в школах, а не дистанционно, даже в "красной зоне". Так же как это разрешено садикам при условии 100% вакцинации работников.

Об этом заявил депутат Киевского городского совета Григорий Маленко на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что перевод учеников начальных классов на онлайн-обучение противоречит постановлению Кабмина.

"С сегодняшнего дня Киев находится в "красной зоне". Столичные школы переходят на дистанционный режим. Будут работать только садики и университеты, где все работники имеют документ о получении полного курса вакцинации. Но есть одно "но". Такая противоэпидемиологическая мера противоречит соответствующему Постановлению Кабмина, которое позволяет учащимся 1-4 классов учиться в обычном режиме, при условии прохождения 100% вакцинации работников школ", – отметил Маленко.

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Депутат Киевсовета отметил, что у многих родителей, особенно тех, кто имеет полный курс прививок — и будет ходить на работу в обычном режиме, возник вопрос: как сочетать это с дистанционным режимом обучения ребенка? Ведь оплачиваемую отпуск получить не получится, а оставить ребенка 6-10 лет большинство не на кого.

Поэтому киевляне инициировали петицию №10781, которая уже набрала 8000 подписей. Родители просят разрешить обучение учащихся 1-4 классов при объявлении красной зоны за 100% вакцинации работников школы.

"К сожалению процедура рассмотрения петиций достаточно продолжительная, поэтому решил включиться лично, чтобы максимально ускорить решение этого вопроса".

Только что подписал и направил обращение в КГГА о приведении ограничений "красной зоны" для начальной школы в соответствие с Постановлением Кабмина.

Также прошу учителей вакцинироваться и дать возможность учащимся 1-4 классов спокойно посещать школы и получать образование вживую", – отметил Григорий Маленко.