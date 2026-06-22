Патрульную полицию Киева возглавил новый руководитель: предыдущий уволился Голосеевского теракта

Новым руководителем патрульной полиции Киева стал майор полиции Егор Голубов. Он сменил на этом посту Ярослава Курбакова, который возглавлял столичную патрульную полицию с 2023 года и ушел в отставку после теракта в Голосеевском районе Киева.

Видео дня

В понедельник, 22 июня, нового руководителя представили личному составу заместитель главы Национальной полиции и и. о. начальника Департамента патрульной полиции Александр Фацевич, а также первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Об этом сообщили на странице патрульной полиции Киева в Facebook.

Что известно о Егоре Голубове

Службу в патрульной полиции Егор Голубов начал в 2016 году в Донецкой области. Он прошел все ступени карьерной лестницы, занимая должности от патрульного до командира батальона.

В последние годы Голубов был командиром батальона патрульной полиции в Краматорске и Славянске Управления патрульной полиции Донецкой области. На этой должности он выполнял приоритетные стратегические задачи во время полномасштабного вторжения в прифронтовом регионе.

Главные истории дня

В полиции подчеркнули, что именно этот опыт подтвердил: эффективная полиция – это прежде всего ответственность, дисциплина, готовность действовать в самых сложных обстоятельствах и быть рядом с людьми тогда, когда они больше всего нуждаются в помощи.

"Желаем новому руководителю патрульной полиции Киева успехов и вдохновения, выдержки и эффективной работы ради безопасности города", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, первые патрульные, прибывшие на вызов во время теракта в Киеве, не предприняли необходимых действий и оставили раненого мальчика на месте происшествия. Речь идет о 44-летней сотруднице, которая служит с 2015 года, и 27-летнем патрульном, присоединившемся к службе в 2024 году. В то же время их коллеги, прибывшие на вызов следующими, спасли мальчика.

Первый патрульный экипаж оставил людей в опасности и не воспользовался табельным оружием. Было опубликовано видео с бодикамер полицейских, которые сбежали с места теракта. На кадрах видно, что мальчик просил помочь его отцу, а не ему самому.

В отношении бездействия двух патрульных начато расследование. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что после теракта в Киеве 18 апреля в Украине планируют пересмотреть протоколы реагирования и программы подготовки полицейских. В частности, необходимо усилить боевую и психологическую подготовку патрульных.

Вскоре стало известно, что украинские патрульные из различных подразделений и областей прошли курс подготовки "Активный стрелок". Во время учений правоохранители отрабатывали тактику, взаимодействие в командах, эвакуацию раненых и навыки поведения в критических ситуациях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!