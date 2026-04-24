Парковка в Киеве со скидкой 90%: в столице запустили подписку для налогоплательщиков

С 27 апреля в Киеве начнут действовать новые тарифы на услуги пользования площадками для платной парковки КП "Киевтранспарксервис". Одновременно для физических лиц, которые платят налоги в бюджет столицы, вводят новую услугу – подписку на парковку в формате льготных месячных абонементов. Оформить подписку можно будет через приложение Киев Цифровой с 8:00 27 апреля.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов.

"Город не ставит перед собой цели делать парковку источником больших доходов, потому что для нас парковка – это о культуре использования общего пространства, о цифровом сервисе максимальной прозрачности. Повышение дисциплины платежей за парковку мы хотим достигать не через инспекторскую функцию и увеличение количества штрафов. А через предложение уникальной сделки для киевлян – "подписки" на парковку с бешеной скидкой для налогоплательщиков. И мы верим, что она понравится нашим пользователям", – отметил Константин Усов.

Новые тарифы и внедрение абонементов уже утверждены соответствующими распоряжениями, которые будут опубликованы на Официальном портале Киева.

Так, с 8:00 27 апреля 2026 года стоимость почасовой парковки на площадках КП "Киевтранспарксервис" составит:

в I зоне – 40 грн в час,

во II зоне – 30 грн в час,

в III зоне – 10 грн в час.

В то же время для граждан-налогоплательщиков в городе вводят почти 90% скидку на месячную подписку на парковку. Ее стоимость будет составлять:

ІІІ зона – 299 грн в месяц,

ІІ зона – 999 грн в месяц,

весь Киев без ограничений – 1499 грн в месяц.

Речь идет о физических лицах, которые имеют налогооблагаемый доход или другие объекты налогообложения и платят налоги: наемных работников, ФЛП, лиц, получающих другие налогооблагаемые доходы, владельцев имущества, за которое предусмотрена уплата налогов, а также работающих пенсионеров. Студенты могут принадлежать к этой категории только при наличии налогооблагаемого дохода.

Для подтверждения статуса налогоплательщика город внедряет цифровой механизм верификации в приложении Киев Цифровой. Там пользователи смогут не только подтвердить право на скидку, но и оформить подписку на парковку. После активации она сразу будет закрепляться за номером автомобиля, поэтому каждый раз отдельно начинать парковку в приложении не нужно. Инспектор сразу будет видеть информацию об оплате.

До конца 2026 года один налогоплательщик сможет оформлять не более двух абонементов в месяц без подтверждения прав на автомобиль.

Важно, что вместе с тарифами обновлены границы парковочных зон.

Просим водителей ориентироваться на соответствующие информационные знаки – именно они определяют актуальную зону парковки.