Отопительный сезон стартовал: Кличко сообщил о подключении к теплу почти всех жилых домов в Киеве

В столице к теплу подключили почти все жилые дома, обслуживаемые коммунальными организациями. С теплом также более 96% жилых построек ЖСК, ОСМД и ведомственных.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в эфире телеканала "Киев".

"По состоянию на сегодняшний день, 7 ноября в столице к теплу подключили почти все жилые дома, обслуживающие коммунальные организации. С теплом также более 96% жилых зданий ЖСК, ОСМД, ведомственных, подключаемых по индивидуальным заявкам их руководителей. Эти дома самостоятельно принимают решение о старте отопительного сезона, отправляя соответствующие заявки теплоснабжающим компаниям. По сути, на сегодняшний день можно говорить, что система теплоснабжения Киева, которая является одной из крупнейших в Европе, развернута – и отопительный сезон стартовал", – подчеркнул Кличко.

Он также рассказал, как киевляне платят за жилищно-коммунальные услуги.

"Если говорить об уровне оплаты, то большинство киевлян регулярно платит за услуги. В теплые месяцы межсезонья киевляне активно погашали долги за предыдущий отопительный период. За это им большая благодарность. По сути, по этим услугам мы вышли на уровень оплаты 93-95%, то есть это почти как в довоенный период", – отметил мэр Киева.

Вместе с тем, Кличко призвал не забывать об оплате за сервисы, ведь это напрямую влияет на стабильную работу коммунальных служб.

"Мы без эксцессов вошли в отопительный сезон, все предприятия работают в круглосуточном режиме. Тариф на тепло неизменен для киевлян с 2019 года, несмотря на колоссальный рост цен, поэтому оплата услуг жизненно важна для работы сферы ЖКХ", - подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве по состоянию на утро 31 октября к системе теплоснабжения было подключено 16% жилищного фонда столицы – 1617 многоэтажек. Мэр Киева Виталий Кличко тогда отметил: чтобы тепло появилось во всех жилых домах, нужно около недели.

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