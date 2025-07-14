Приговоренный к 5 годам VIP-наркодилер Чернецкий находится на свободе: в прокуратуре объяснили, как такое стало возможным

В воскресенье, 13 июля, стало известно о том, что приговоренный к 5 годам VIP-наркодилер Юрий Чернецкий находится на свободе. Эту информацию распространили некоторые столичные паблики.

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Позже на это отреагировали правоохранители. В частности, в Киевской городской прокуратуре объяснили, как такое стало возможным. Потому что Чернецкий в 2022 году был осужден на 5 лет лишения свободы.

"Относительно информации об обвиняемом в сбыте наркотиков, дела в отношении которого слушаются в судах Борисполя и Киева. Сегодня ряд ТГ-каналов опубликовал информацию о том, что "киевлянин, осужденный за сбыт наркотиков, находится на свободе", – говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что в 2022 году решением Бориспольского горрайонного суда обвиняемый по ч. 1 ст. 307 УК Украины ("Хранение и сбыт наркотиков") был приговорен к 5 годам лишения свободы. Это решение оставил в силе и суд апелляционной инстанции.

Однако Верховный Суд кассационную жалобу защитников 51-летнего осужденного удовлетворил частично, приговор отменил. Сейчас продолжается рассмотрение дела в суде первой инстанции.

В прокуратуре отметили, что Бориспольский горрайонный суд, куда дело направлено на новое рассмотрение, не поддержал позицию прокуроров об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд применил к нему ночной домашний арест.

Впрочем, прокуратура обжаловала это решение, впрочем апелляционный суд жалобу прокуроров не удовлетворил.

"Уже на заседании 16.06.2025 суд отказал прокурору в применении к обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Бориспольским горрайонным судом Киевской области следующее судебное заседание назначено на 23.07.2025 года", – добавили правоохранители.

Кроме того, еще одно уголовное производство по обвинению этого же мужчины в сбыте наркотиков и незаконном обращении с боеприпасами (ч.2 ст. 307, ч.1 ст. 263 УК Украины) находится на рассмотрении Печерского районного суда города Киева.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения обвиняемому до 22.08.2025 года. В то же время судом, начиная с 2022 года, неоднократно уменьшался размер определенного залога с почти 4 млн до 1 млн гривен. Залог в 1 млн грн обвиняемый оплатил.

Прокуроры подали апелляционную жалобу и оспаривают уменьшение суммы залога. Рассмотрение дела назначено на 28 июля 2025 года.

Напомним, что в мае 2024 года в Киеве продолжилось рассмотрение дела VIP-наркодилера Юрия Чернецкого, которого обвиняют в торговле кокаином в столичных клубах. Суд принял решение взять злоумышленника под стражу по делу, которое его адвокаты пытались закрыть.

Напомним, 25 августа 2022 года в Киеве задержали мужчину по подозрению в торговле кокаином. У него изъяли расфасованный для продажи наркотик на сумму около 5 тысяч долларов. Вскоре выяснилось, что задержанным оказался украинский бизнесмен и артист Юрий Чернецкий.

Позже его жена певица Инна Воронова объявила в сети сбор денег на залог в размере 4 млн. грн. Он предложила подписчикам скинуться по 1 тыс. гривен, а взамен пообещала бесплатный концерт. Такой призыв в разгар полномасштабной войны возмутил украинцев.

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