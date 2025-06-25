'Осознание': в Киеве открыли артобъект как символ благодарности территориальной обороне

25 июня в Киеве открыли артобъект "Осознание" – символ благодарности воинам Сил территориальной обороны, с первых дней полномасштабного вторжения вставшим на защиту Украины. Скульптурная композиция рассказывает о внутренних изменениях, которые украинцы пережили после 24 февраля 2022 года – от страха и растерянности до силы, спокойствия и готовности бороться.

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Артобъект состоит из двух человеческих лиц. Первое из них — перевернутое, символизирует страх и тревогу. Второе – спокойное, сосредоточенное, передает внутреннее равновесие. Цель артобъекта – помочь через взаимодействие со скульптурой увидеть и осознать собственные изменения, вспомнить путь от шока и растерянности до силы и единения. Первыми этот путь прошли люди, вступившие в ряды территориальной обороны.

Артобъект был установлен в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО" – совместного проекта сети АЗК ОККО и фонда компетентной помощи армии "Повернись живим". При поддержке этого проекта ВСУ получают современную технику и вооружение. Идея создать скульптуру в знак благодарности Силам территориальной обороны возникла во время второй волны кампании – "ОКО ЗА ОКО. Вооружим ТрО до зубов". Фонд поддержал замысел, а бизнес профинансировал его воплощение.

"Сейчас продолжается уже четвертая волна этой инициативы, и в рамках каждой мы вместе с "Повернись живим" обеспечиваем воинов оружием, техникой, разведсредствами, автомобилями. При этом мы понимаем, что поддержка – это не только материальная помощь. Это и глубокая, искренняя благодарность. Мы стремились запечатлеть вклад в защиту страны через искусство. Это благодарность всем представителям Сил территориальной обороны, кто с первых дней агрессии по собственной воле встал на защите Украины и держит ее до сих пор. Также это дань памяти тем, кто отдал свою жизнь за нашу свободу", – отметил CМО ОККО Васыль Дмытрив.

"Хочу еще раз поблагодарить Силы обороны Украины, которые продолжают делать невозможное. Уже много лет компания ОККО является нашим стратегическим партнером. В марте 2023 года мы воплотили проект поддержки ВСУ на 325 миллионов гривен, затем еще один – на 400 миллионов гривен, обеспечив вооружением Силы территориальной обороны. Именно в рамках этого второго проекта родилась идея арт объекта. Вместе мы создаем память о тех, кто продолжает защищать наше государство. Артобъект – это и благодарность, и осознание того, где мы и куда движемся дальше", – отметил Олег Карпенко, заместитель директора фонда компетентной помощи армии "Повернись живим".

Инсталляцию разместили в сквере возле станции метро "Героев Днепра" – в северной части столицы, которая была одним из ключевых рубежей обороны Киева в феврале 2022 года. Именно здесь украинские защитники и защитницы, в том числе бригады ТРО, сдерживали наступление российских войск на Киев.

На открытии артобъекта присутствовали военнослужащие Сил территориальной обороны, принимавшие непосредственное участие в защите города в начале полномасштабной войны.

"Помню, как мы участвовали в общественном обсуждении этого артобъекта, как мы дискутировали о целесообразности, художественной ценности и смыслах. И как мы быстро пришли к согласию. Это еще одно свидетельство того, насколько сплочены общество и Силы обороны, насколько сознательны люди, желающие помнить вклад защитников и защитниц. Этот художественный символ отражает наши эмоции и чувства в начале широкомасштабного нашествия и наши чувства сегодня — единство, силу и вера в нашу страну", – отметил Ахтем Сейтаблаев, режиссер, актер и военнослужащий ВСУ.

По замыслу авторов, "Осознание" – это пространство для размышлений, где каждый может взглянуть в лицо прошлому, вспомнить свои эмоции тех первых недель вторжения и увидеть, как страх сменился решимостью.

Авторы работы – украинские скульпторы, братья Егор и Никита Зигуры. Одна из известнейших их скульптур в Киеве – композиция "Единение" на Днепровской набережной. Во время полномасштабной войны они активно сотрудничают с волонтёрскими художественными инициативами, обращаются к теме сопротивления и внутренней силы. Среди таких проектов – выставка "Мирное небо" во Франции (апрель 2023) и скульптура "Be Brave" на Печерске.