Опровержение

Решением Васильковского горрайонного суда Киевской области от 01 декабря 2023 года с изменениями, внесенными постановлением Киевского апелляционного суда от 29 октября 2024 года, информация "... на территории национального заповедника незаконно построен ресторан "Чудо-мангал" с беседками" (статья под названием "В Киеве экс-милиционер отхватил часть национального парка и построил ресторан: прокуратура в суде требует освободить территорию" от 04.04.2023 года);

"На самом деле такое строение на земле садоводческого общества нарушает требования земельного законодательства, градостроительства. Здание никак не может быть введено в эксплуатацию, поскольку эта земля выделена только под ведение индивидуального садового хозяйства" (статья под названием "В Киеве экс-милиционер отхватил часть национального парка и построил ресторан: прокуратура в суде требует освободить территорию" от 04.04.2023 года);

"Речь идет о незаконной застройке участка в Национальном парке "Голосеевский" (статья под названием "Ресторан, беседки и парковки: в Киеве бывший милиционер продолжает хозяйничать в Национальном парке и угрожает судом" от 07.06.2023 года);

"Несмотря на то, что делом о незаконном строительстве уже занимается прокуратура, Миколаец продолжает захватывать новые участки парка" (статья под названием "Ресторан, беседки и парковки: в Киеве бывший милиционер продолжает хозяйничать в Национальном парке и угрожает судом" от 07.06.2023 года) признана недостоверной и унижающей достоинство, честь и деловую репутацию Миколайца Анатолия Петровича.