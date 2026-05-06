'Они защищают нашу землю на грани возможностей': Кличко поздравил воинов с Днем пехоты ВСУ

Пехотинцы Вооруженных сил Украины являются той основой, благодаря которой Украина до сих пор успешно противостоит российскому агрессору.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, поздравляя украинских защитников с Днем пехоты.

"Пехота – основа войска. Там, где самое ожесточенное, где решается исход боя, – всегда наши пехотинцы. Они держат позиции под постоянным огнем, защищают нашу землю на пределе возможностей. И не отступают", – написал мэр.

Он отметил, что именно благодаря силе духа и мужеству пехотинцев ВСУ, "Украина до сих пор противостоит российскому агрессору, а Киев живет, работает и помогает фронту".

"Спасибо каждому воину за отвагу и выдержку! И вечная память Героям, которые отдали жизнь за нашу свободу", – написал мэр.