Очень важно, чтобы драматический опыт Украины не понадобился нашим партнерам: Кличко выступил в Совете Европы

Мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко выступил в Совете Европы во время дебатов "Подготовка европейских городов и регионов к кризисным ситуациям в сфере безопасности".

Об этом Кличко рассказал в своем Telegram-канале.

"Отметил, что местное самоуправление играет большую роль в защите государства, в обеспечении жизнедеятельности общин, в помощи Вооруженным Силам. И мы в Украине сегодня имеем уникальный опыт, которым готовы делиться с европейскими общинами. Поэтому Ассоциация городов Украины активно работает над созданием партнерств украинских и европейских муниципалитетов", – написал мэр Киева.

Кличко подчеркнул, что Европа должна понимать, что она тоже является целью страны-агрессора России и помогать Украине всеми возможными средствами.

"Очень важно, чтобы такой драматический опыт не понадобился нашим партнерам. А для этого нужно вернуть мир в Европу. Потому что Европа должна понимать, что она тоже является мишенью взбешенного агрессора. Поэтому самая главная задача для наших партнеров сегодня – помочь Украине всеми возможными средствами – и оружием, и финансово, и дипломатически. Без проволочек! Потому что не надо легкомысленно относиться к намерениям Путина. Сам он не остановится. Поскольку кровавых варваров сегодня сдерживает Украина, нам нужна помощь партнеров. Чтобы обезопасить Европу, обезопасить демократический мир", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он поблагодарил каждую страну, каждое правительство, город, которые помогают Украине. Также отдельно Виталий Кличко поблагодарил партнеров за помощь в освобождении украинских мэров, должностных лиц органов местного самоуправления из плена. Их россияне похитили 55 с начала 2022 года. И трое мэров до сих пор остаются в плену.