"Очень опасный удар": ракета, которой РФ атаковала Киев, была со шрапнелью

В ночь на 11 июля российская армия вновь атаковала Киев, нанеся удар десятком баллистических ракет. Одна из них была снаряжена шрапнелью – таким образом враг пытался унести жизни как можно большего числа мирных жителей.

Видео дня

Об этом сообщил глава Дарницкой РГА Александр Ковтунов. Он подчеркнул, что в настоящее время на месте одного из попаданий работает штаб, где киевлянам оказывают помощь.

В Дарницком районе продолжаются восстановительные работы

По словам Ковтунова, по состоянию на вечер движение транспорта на поврежденном участке уже восстановлено. Сейчас ведутся работы по ремонту асфальтового покрытия и ликвидации воронки.

"Хочу сказать, что это был очень опасный удар, потому что заряд был наполнен шрапнелью. И, к счастью, никто не находился у окон, никто не был на улице. Иначе у нас были бы раненые, а может, даже и погибшие", – пояснил он.

Главные истории дня

Глава Дарницкой РГА также добавил, что на месте продолжается ликвидация последствий атаки. Работают правоохранители, представители районной администрации и другие профильные службы, а для поврежденных домов уже готовят материалы, чтобы оперативно закрыть выбитые окна.

Что предшествовало

В ночь на 11 июля враг нанёс ракетный удар по Киеву. Взрывы в столице раздались ещё до объявления воздушной тревоги. По предварительной информации, россияне атаковали столицу ракетами С-400 из Брянской области РФ.

Последствия удара зафиксированы в нескольких районах. В частности, пожары вспыхнули в нежилом здании в Святошинском районе, в офисном здании – в Соломенском и на складах в Днепровском районе Киева.

Как выглядит Дарницкий район после удара, показал корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по информации Воздушных сил, в ночь на 11 июля противник применил против Украины 12 ракет и 121 БПЛА различных типов. Силы ПВО сбили 113 целей. Зафиксированы последствия ударов в ряде мест.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!