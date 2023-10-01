Обвал моста на Шулявке: подрядчик обязался покрыть все убытки

Группа компаний RDS, которая по заказу "Киевавтодор" выполняет работы на Дегтяревском путепроводе в столице, обязалась покрыть все убытки, связанные с обвалом балок 30 сентября.

Об этом говорится в заявлении RDS.

В подрядчике рассказали, что при выполнении монтажа седьмой балки в проектное положение она потеряла свою стойкость. При падении балка зацепила уже смонтированную конструкцию. Это привело к нарушению устойчивости и падению других шести балок пролетного строения.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, устранение всех недостатков будет осуществляться за счет группы компаний RDS. Отмечаем, что ущерба городскому бюджету не нанесено. Стоимость реконструкции не увеличится", – заверили в RDS.

Там также отметили, что работы выполнялись по графику, однако теперь сроки ввода в эксплуатацию развязки увеличатся на более поздние сроки.