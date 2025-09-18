Обсудили противодействие российской агрессии: Кличко встретился в Берлине с главой МВД Германии Добриндтом

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Берлине с федеральным министром внутренних дел Германии Александером Добриндтом и обсудил с ним критическую важность усиления противодействия российской агрессии. Кличко также договорился о предоставлении Украине дронов для Сил безопасности и обороны.

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Встретился в Берлине с федеральным министром внутренних дел Германии Александером Добриндтом. Говорили, в частности, о важности окончания войны в Украине для безопасности во всей Европе. Потому что агрессивные планы Путина в отношении Европы не изменились. И масштабная война является реальностью. Европейцы должны наконец понять, что времени для дальнейших разговоров нет. Должны быть конкретные действия, направленные против российской экспансии. Главным в этом плане является радикальное наращивание военной помощи Украине. Именно на украинском фронте решается будущее Европы, ее безопасность и стабильность", – отметил Виталий Кличко.

Он поблагодарил Александера Добриндта за принятие во время встречи решения о том, что Министерство внутренних дел Германии выделит 2 миллиона евро и закупит дроны для Сил безопасности и обороны Украины. А Киеву вскоре передаст грузовую технику для городских служб.

Александер Добриндт подчеркнул, что Германия не прекратит поддержку Украины.