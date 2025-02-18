Обсудили помощь в восстановлении Киева и Украины: Кличко встретился с мэром Лондона Ханом

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Лондоне с мэром столицы Великобритании Садиком Ханом. В ходе встречи обсуждались вопросы самоуправления и послевоенного обновления Украины.

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Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Встретился в Лондоне с мэром столицы Великобритании Садиком Ханом. Обсудили ситуацию в Киеве и Украине. Но дальнейшее сотрудничество наших городов. Также обсудили вопросы местного самоуправления, необходимость воплощения реформ в Украине и предстоящую помощь Лондона в послевоенном восстановлении Киева и Украины", - написал Виталий Кличко.

Мэр Киева также поблагодарил коллегу за помощь, которую Великобритания и ее столица оказывают Украине и Киеву в частности. И отметил важность совместной работы по сдерживанию российской агрессии.

"В критическое для нашего государства время важна общая позиция, единение партнеров вокруг Украины. Чтобы жертвы, нанесенные разрушения, три года кровавой борьбы не оказались тщетными для украинского народа. Чтобы установление мира в нашей стране не было кратковременной паузой перед дальнейшей агрессией Путина. И мы сейчас должны говорить об этом со всеми партнерами и друзьями".