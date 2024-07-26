Оболонскому острову за счет меценатов придают комфорт и инклюзивность

В Киеве идет обустройство Оболонского острова. По цене меценатов на его территории устанавливают новые ряды для сидений и планируют организовать подходы к воде для маломобильных групп населения.

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Об этом сообщило КП "Плесо".

Как говорится в сообщении, лавы размещают на защитных сооружениях, которые расположены вдоль всего пляжа и служат препятствием для выдувания песка с пляжей или насыпания песка на пешеходные дорожки.

Кроме того, КП "Плес" обустроило деревянные трапы вокруг защитных сооружений и планирует реализовать подходы к воде для маломобильных групп населения.

Защитные сооружения и скамьи приобретены на средства меценатов и сейчас их устанавливают коммунальщики "Плесо".

В КП "Плесо" подчеркнули, что бюджетные средства на эти работы не привлекались.

По данным камер видеонаблюдения, установленных в новой зоне отдыха, после ее открытия в конце мая рекреационную зону и новый пешеходный мост посетили уже более 400 тысяч человек.