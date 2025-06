Новый взгляд в будущее: в Киеве наградили победителей премии Ukrainian business evolution 2025

26 мая в BOHO SAFARI состоялось грандиозное событие – Вторая Всеукраинская ежегодная премия UKRAINIAN BUSINESS EVOLUTION 2025.

ОО "FENIX CHARITY" подвел итоги Всеукраинской ежегодной премии. Это новый взгляд в будущее страны через развитие молодежи и будущего нашей нации.

Традиционно мероприятие началось с минуты молчания и чествования.

"Наша миссия – создать благоприятную среду для развития талантов и развитие культуры. Мы верим, что именно через поддержку молодых талантов и их взаимодействие с опытными лидерами мы строим прочный фундамент для успешного будущего нашей страны", – отметила основательница ОО Fenix Charity Марина Филипенко.

Марина Филипенко получила награду Киевского городского головы – нагрудный знак "За содействие обороне Киева".

Цель мероприятия – поддержка талантливых детей, молодежи и переселенцев, их интеграция в творческое сообщество вместе с артистами, художниками, спортсменами и бизнесменами. Наша миссия – создать благоприятную среду для развития талантов и развитие культуры.

На церемонии отметили выдающихся юных патриотов и ТОП-лидеров бизнеса, которые сделали весомый вклад в развитие экономики и культуры, поддержку детей.

Юрий Гордиенко и Николай Удянский были отмечены медалью "Крест почета".

Награды от ОО Fenix Charity получили: София и Мария Нерсесян, Артем Котенко, Юлия Ярмоленко, Ярослав Кильдишов "ЯМариуполь", Максим Лавриненко, Nemo Resort &Spa, Малика Беатриче и Международная компания BRANDFACE, Татьяна Руда, FastKava, Лилия Олейник, Богдана Назарова, Олег Скрипка, Владимир Мжельский, Swisswatch UA, БО БФ "ДФТГ Т2", БО "БФ Будущее без ограничений", Сикорская Яна, Influence Company, Lumen Beaty space, Марина Оушен, Автошкола "Киев", Агентство недвижимости "Klim town".

Это событие стало мощной платформой для обмена опытом, поиска новых партнеров и привлечения инвестиций.

Вечер был наполнен яркими выступлениями звезд украинской сцены, среди которых: София и Мария Нерсесян, Артем Котенко, D-T.O.P., Алексей Сагаловский, Влад Гнатовский, Ольга Старовойт, МУАЯД, KISHE, AMORE TWINS и ANIKA Dance Project, DJ SHMA, ANNA WINGS, SISTER MIX, Ева Пастух, Ульяна Бабенко, Анастасия Кондратенко, Дарья Тарасевич и др.

Ведущие мероприятия: Андрей Чорновол, Марина Филипенко и Ксения Срибная.

"Вместе мы - сила! Сила гравитации бизнеса!" - прозвучало в этот вечер со сцены.

Официальные партнеры события: БКК, BRANDFACE, LATINIUM, "ЖИВЧИК", FASTKAVA, LOVELLIE cosmetics, ONE LUXY, Nemo Resort&Spa, Fullset Gaming, Lumen, Автошкола "Киев", БО "Будущее без ограничений", Международная академия защиты прав человека, Анна Красовская, Vita Models, Anika dance project, БФ "Александра Пашко", Ukrainian-European Business hub, Dr.Yagodzinskiy, Armorcar, Maryna Ocean, БФ "ДФТГ", LikaMed, Limuzine & PartyBus, ЯМариуполь, БФ "Подушка добра", Kids boutique, Vocal Studio by Natalia Lores, Some. art. in, Ds Barbershop, Ds massage, Gold zagar, Grand cosmetic, Lior, BFL, БФ "Балу", Everest, Zaimak Artdesign, Influence by Tetyana Savitska, UA Women.

Медиапартнеры: Oboz.ua, Труха, CK Life, TrueUa, 33 канал, TOUCH, BUT.IN.UA, Первый Бизнесовый, Super Lady, Coolbaba Culture trend, Lucky Ukraine, Studioofmydreams, Час Первых, Millennium Club, InRating TV Music, TV Modeling.