Новый год без отключений и с вдвое более дешевой электроэнергией: опыт энергонезависимого ЖК Gravity Park

Накануне новогодних праздников проблема блэкаутов снова стала одной из ключевых для украинцев. Внеплановые отключения электроэнергии и постоянная угроза новых атак не дают уверенности, что праздничные дни пройдут со светом. Однако жители жилых комплексов с автономным энергоснабжением уже сегодня могут не волноваться из-за перебоев в электросети.

Одним из таких проектов является жилой комплекс Gravity Park в Киеве, уже известный как первый энергонезависимый ЖК столицы. Все его дома и объекты инфраструктуры имеют автономное электроснабжение, что гарантирует стабильную подачу света независимо от отключений в городской сети. В комплексе бесперебойно работают лифты, освещение, системы безопасности и другие важные сервисы, а электроснабжение сохраняется и в домах.

Энергонезависимость Gravity Park обеспечивается за счет солнечной энергии. На крышах каждого дома установлены солнечные панели, которые генерируют электроэнергию для нужд комплекса. Полученный ток через инверторы подается в общую сеть, а излишки накапливаются в аккумуляторах. Это позволяет использовать собственный ресурс в ночное время и при неблагоприятных погодных условиях, уменьшая зависимость от внешних источников питания.

Использование альтернативной энергии позволило девелоперу "Креатор-Буд" также ввести для жителей Gravity Park специальный тариф — Free Watt. По нему стоимость электроэнергии составляет всего 2,30 грн за кВт⋅ч, что почти вдвое дешевле стандартного тарифа. Кроме этого, жители не платят за электроэнергию, потребленную в местах общего пользования — подъездах, лифтах, коридорах и паркинге.

Подключаться к Free Watt отдельно не нужно: он автоматически действует с момента заключения договора с управляющей компанией.

Система энергообеспечения комплекса постепенно расширяется вместе с введением новых очередей строительства. Каждый дом будет иметь собственные солнечные панели, инверторы и аккумуляторы. Также предусмотрена мощная общая станция с инвертором в 100 кВт⋅ч и аккумулятором до 250 кВт⋅ч, способная обеспечивать питание отдельных домов или ключевых систем в случае повышенной нагрузки.

Сейчас в Gravity Park введено в эксплуатацию четыре дома, еще девять находятся на этапе строительства и запланированы к сдаче в 2026 году. Но комплекс уже сегодня на практике демонстрирует, что энергонезависимость жилья и доступная стоимость электроэнергии могут стать новым стандартом для современных городских проектов.