Несмотря на погоду и скептиков, метро на Виноградарь продолжают строить. Видео

В Киеве продолжается процесс постройки двух новых станций на массиве Виноградарь. У них будут названия "Мостицкая" и "Проспект Правды". Несмотря на снег, мороз и скептиков, метростроевцы работают на всех открытых участках.

В канун Нового года-2022 АО "Киевметрострой" поделилось видеокадрами строительства метро на Виноградаре. Метростроители готовятся к прокладке второго тоннеля от будущей станции "Мостицкая" до станции "Сырец".

"Работы по сооружению двух новых станций на Виноградаре продолжаются на всех строительных площадках. Несмотря на снег, мороз и скептиков, метростроевцы работают на всех открытых участках, как в районе будущей станции "Мостицкая", так и на проспекте Правды. Сейчас завершается капитальный ремонт ТПК" Галина", которая будет прокладывать левый тоннель со стройплощадки №214 до "Сырца", – прокомментировал ход строительства гендиректор "Киевметростроя" Андрей Пронин