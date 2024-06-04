Несмотря на отсутствие определения суда, мы полностью сотрудничали с органами: Усов рассказал об обыске в КГГА

Заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Константин Усов подтвердил, что во вторник, 4 июня, Государственное бюро расследований проводило следственные действия в служебных помещениях КГГА. В частности, следственные действия проводились в кабинете Константина Усова.

Об этом сообщил портал Киевской городской госадминистрации. Как отметил Усов, у него изъяты для ознакомления телефоны, компьютер и личные средства.

При этом у следователей ГБР не было определения суда на проведение обыска.

"Сегодня следователи ДБР пришли в мой кабинет с обыском. Удалили компьютер, мой телефон и личные средства. По моей инициативе номера каждой купюры зафиксировали во избежание манипуляций. Несмотря на отсутствие определения суда об обыске, мы полностью сотрудничали с органами досудебного расследования и готовы делать это дальше", – отметил Константин Усов.

По его словам, прозрачные правила работы в сфере городских перевозок - цель работы городских властей.

"Если кто-то из представителей города участвовал в какой-либо противозаконной деятельности, покрывать их никто не будет. Это не в моих правилах. Конечно, прозрачность не всегда удовлетворяет игроков рынка. Мы помним и заказные протесты маршрутной мафии, угрозы и шантаж работников мэрии города, а также многочисленные уголовные производства, обыски и оперативно-розыскные действия, проводимые представителями разных правоохранительных органов при обострении правоотношений с частными перевозчиками в прошлом. Поэтому мы абсолютно открыты помочь следствию и в этом случае", – отметил Константин Усов.