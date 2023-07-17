'Несколько сотен тысяч': стало известно, сколько переселенцев еще может принять Киев

Столица Украины Киев в случае необходимости столица может принять еще несколько сотен тысяч переселенцев. С начала полномасштабной российской войны в Киеве зарегистрировались почти 250 тысяч внутренне перемещенных украинцев.

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Об этом заявил мэр Виталий Кличко в эфире телемарафона. В то же время он признал, что ранее столица была на грани эвакуации.

"Теоретически несколько сотен тысяч город Киев сможет принять", – сказал столичный мэр.

По его словам, прошлой зимой ситуация была очень близкой к объявлению эвакуации из Киева из-за воздушных атак россиян. Поэтому тогда в Киеве были близки к эвакуации.

"Очень близки. Ситуация была близка к критической. В Киеве был блэкаут, но он пришелся на ночное время, и нам погода очень помогла, потому что был плюс. Если бы была минусовая температура, мы должны были бы сливать воду из системы отопления. Восстановить это возможно было бы только следующей весной, когда стало бы тепло", – сказал мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разработали ряд нововведений касательно выплат средств ВПЛ (внутренне перемещенные лица). В частности, те переселенцы, которым помощь уже назначена, точно будут получать выплаты до конца января 2024 года, то есть 6 месяцев, начиная с 1 августа 2023 года. Также часть ВПЛ рискуют потерять выплаты.

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