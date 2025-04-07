Неправда и манипуляция: в КО 'Муниципальная охрана' опровергли информацию о деятельности киевских 'муниципалов'

Информация о деятельности киевских "муниципалов", распространяющаяся сегодня в медиа, неправдива, манипулятивна и имеет целью подорвать доверие к коллективу.

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Об этом говорится в Telegram-канале КО "Муниципальная охрана".

"Отдельные депутаты пытаются заработать политические дивиденды на попытке взорвать нашу репутацию, откровенно манипулируют и врут. На этот раз мы решили ответить на очередную манипуляцию, ведь распространенная в СМИ со ссылкой на депутата Киевсовета от "Слуги народа" информация о нашей организации – откровенно ложная и является частью кампании против мэра Киева Виталия Кличко", – заявили в КО "Муниципальная охрана".

В коммунальной организации отмечают, что основная задача "муниципалов" – охрана имущества территориального общества Киева. В первую очередь речь идет о социально важных объектах: школах, больницах, парках, транспортной инфраструктуре, специализированных учреждениях и учреждениях соцзащиты населения.

Кроме того, в коммунальной организации отмечают, что в первые дни полномасштабного российского вторжения, в течение февраля – марта 2022 года, более 75% штатных работников "Муниципальной охраны" (533 из 688 человек) добровольно вступили в ряды Вооруженных Сил Украины, Сил территориальной. В настоящее время 389 работников мобилизованы в ВСУ, а это – более 54% от количества военнообязанных (720 человек) или 24% от общей штатной численности организации (1600 работников).

После увольнения из ВСУ к работе вернулись 19 ранее мобилизованных работников. Кроме того, организация приняла на работу еще около 50 новых работников, которые в течение 2023-2024 годов уволились из рядов ВСУ.

Как сообщается в посту, 23 мобилизованных работника "Муниципальной охраны" отдали свою жизнь за независимость и территориальную целостность Украины, еще четверо работников – пропали без вести.

Еще 162 работника – это призывники в возрасте до 25 лет. Около 490 работников невоеннообязанных лиц и не подлежат мобилизации согласно действующему законодательству. Это невоеннообязанные женщины, мужчины в возрасте 60 лет и лица, имеющие соответствующие законные основания по освобождению/отсрочке от мобилизации.

В КО "Муниципальная охрана" отмечают, что отчет о деятельности организации находится в открытом доступе, и с ним может ознакомиться каждый.

Кроме того, в организации выразили убеждение, что правоохранительные органы готовы по первому обращению по поводу возможных противоправных действий провести детальную проверку и аудит деятельности "Муниципальной охраны".