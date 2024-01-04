Недавно вернулась из Польши: в Киеве российская ракета убила профессора Могилянки

Во время российских обстрелов Киева 2 января погибла 84-летняя профессор, преподаватель Киево-Могилянской академии Людмила Васильевна Шевцова. Она жила в той самой многоэтажке в Соломенском районе, возле которой упала ракета.

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К сожалению, спасти женщину не удалось.

Подробнее о ней читайте в материале OBOZ.UA.

Могла всю лекцию рассказывать о своих исследованиях

Ровно через месяц Людмиле Васильевне Шевцовой исполнилось бы 85 лет. Несмотря на почтенный возраст, она продолжала работать в Киево-Могилянской академии, была профессором на кафедре экологии. Ее предмет назывался "Биоразнообразие".

"Людмила Васильевна была светлым и добрым человеком, очень спокойной и умной. Преподавала экологию у нас в 2012-2014 годах. Она была уникальным преподавателем, потому что большая часть материала, который она нам давала, был ее личный опыт, а не что-то прочитанное в книжках.

Когда я ее спрашивала, она могла целую лекцию рассказывать, как куда-то ездила и проводила исследования. Для меня это было так захватывающе, она так интересно рассказывала. Никогда не видела ее раздраженной или злой. Больше я никогда не встречала таких преподавателей. Очень больно от осознания, что она погибла такой страшной смертью", – вспоминает о Людмиле Васильевне ее бывшая студентка Диана.

Людмила Васильевна – коренная киевлянка. В Институте гидробиологии она работала с 1961 года. Там защитила кандидатскую диссертацию, а потом докторскую. Возглавляла отдел экологии бассейна Днестра, потом отдел экологии речных систем.

Была заведующей кафедрой экологии, природопользования и мониторинга окружающей среды в Институте экологии города, а с 2014 года стала профессором кафедры экологии Киево-Могилянской академии.

В 1970-80-х годах Людмила Васильевна работала за рубежом: в Польше, Чехословакии, Ираке, Ливии.

"Бабушка за свою жизнь объездила почти всю планету, побывала почти во всех странах мира. Она нам с детства прививала любовь к путешествиям, книгам, саморазвитию. Я продолжила ее научный путь, только в области архитектуры. В конце декабря я защитилась и получила звание доктора философии по архитектуре. Я сразу же прибежала к бабушке поделиться новостью. Бабушка была счастлива. Она успела прочитать мою диссертацию и послушать мое выступление на защите онлайн", – рассказывает внучка Дарина.

Недавно вернулась из Польши

Заведующий кафедрой экологии Киево-Могилянской академии Виктор Карамушка вспоминает, что познакомился с Людмилой Васильевной в 2014 году. До этого она преподавала в другом университете и перешла на кафедру в Могилянку, а Виктор Иванович как раз возглавил ее.

"Мне всегда было очень легко с ней работать. Несмотря на то, что ей было 84 года, ее возраст не чувствовался. Она была гидробиологом, много лет проработала в Институте гидробиологии НАН Украины. У нас она вела несколько предметов, занималась бакалаврскими и магистерскими работами.

Она была очень добрым человеком, порой даже слишком доброй по отношению к студентам", – говорит Карамушка.

Когда началась полномасштабная война, все были в шоке. Многие преподаватели уехали за границу. Людмила Васильевна также уехала в Польшу, работала оттуда. И совсем недавно вернулась домой, потому что казалось, что все как-то успокоилось.

Освоила компьютер и считала шаги

"Бабушка всегда улыбалась и никогда ни на кого не сердилась. На плохие новости или на вызовы в жизни всегда смотрела с позитивной точки зрения. Она находила выход из любой ситуации. До конца своих дней была активной, энергичной. Каждый день делала зарядку, прогуливалась в парке. По специальному браслету, который ей подарила моя сестра, считала шаги, чтобы выполнить ежедневную норму. Звонила нам и радостно сообщала об этом", – рассказывает еще одна внучка Полина.

Несмотря на то, что Людмиле Васильевне сложно давались новые технологии, все-таки она освоила компьютер, базовые программы, планшет.

Часто она просила внучку объяснить ей, что к чему, и все тщательно записывала в свой блокнот.

"Она работала до последнего, боялась выйти на пенсию, думала, как же оставить работу, а что же делать? Не будет общения с коллегами, студентами, той умственной нагрузки, темпа жизни.

Помню, лет десять назад, тогда ей было 74 года, мы с ней шли на остановку. И она начала бежать, я удивилась ее физическому состоянию. Говорю, зачем ты так спешишь. А она – я же на работу опоздаю, нужно бежать, чтобы успеть на автобус", – рассказывает Полина.

"Бабушка была очень светлой, доброй и всегда справедливой. Она могла очень тактично решать все конфликты. Мы с сестрой часто в шутку называли ее "дипломатом". Она очень любила свою работу, обожала общение со студентами. Они "продлевали" ее жизнь. А она ради этого хотела жить. Она не хотела выходить на пенсию, спрашивала: "А как дальше жить без работы?" Она была образцом и примером для нас во многом. Ее отзывчивость, умение терпеть, слушать, находить правильные слова всегда нам помогали. Она действительно была самым лучшим человеком в моей жизни", – говорит Дарина.

Скончалась в карете скорой помощи

В то страшное утро 2 января, когда прилетела ракета, Людмила Васильевна была дома в своей квартире. По соседству с ней живет ее дочь Наталья с мужем. В то утро они были дома, но чудом выжили. Окна их квартиры выходят на улицу, а не во двор. Основной удар пришелся на квартиру Людмилы Васильевны.

Родные профессора смогли собрать часть вещей и документов.

"Жилье еще можно будет восстановить, а вот человека уже никто не вернет. Я помню, что примерно в 8 утра мне позвонили и сообщили о том, что случилось. Я еще не мог поверить, написал в чат коллегам, что жилье Людмилы Васильевны разрушено. Я видел информацию о том, что одна из пострадавших жительниц дома скончалась в карете скорой помощи. И только когда ее родные подтвердили информацию, тогда стало понятно, что нашей коллеги не стало", – говорит Карамушка.

У Людмилы Васильевны остались дочь с зятем, внуки и даже правнуки. Сейчас они занимаются подготовкой похорон. Коллеги и друзья собирают деньги для дочери, ее семья осталась безо всего. А также на похороны.

Если кто-то захочет помочь, то могут перечислить средства на банку https://send.monobank.ua/jar/4ksAgH6x6U, номер банки 5375411212106160. Или на карточку Монобанка 5375414137459557.