Не верил, что такая машина, как Super Puma, могла упасть: что известно об экипаже вертолета, который разбился в Броварах

18 января в Броварах под Киевом во время авиакатастрофы погиб экипаж вертолета Super Puma, принадлежащий ГСЧС Украины. Все члены экипажа работали в Нежинском специальном отряде ГСЧС Украины в Черниговской области.

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О гибели мужа узнала из новостей

О том, что муж 46-летний пилот Константин Коваленко разбился в Броварах под Киевом, Олеся Коваленко узнала в 9 часов утра 18 января, открыв ленту новостей. Она была вся заполнена сообщениями об авиакатастрофе, а на фото она увидела обломки красного вертолета.

Такой вертолет ни с каким не спутаешь: Super Puma, ярко-красный, французского производства, таких у нас единицы. В последнее время муж как раз летал на таком.

Накануне вечером Олеся разговаривала с Константином, он перезвонил ей в 20:00. Сказал, что завтра будет на задании, как обычно попросил его не беспокоить, когда сможет, он позвонит сам.

"Костя был военным вертолетчиком. Он летал на военном Ми-24, был с миротворческой миссией в Конго, Кот-д’Ивуар, в Либерии. Затем переучился на летчика-оператора Ми-8. С 2015 года, после возвращения из Африки, они вылетали в зону АТО, каждый год по два-три месяца он был там.

А в октябре 2021 года он вышел на пенсию и устроился работать в ГСЧС в Нежине. Там он сдал все экзамены, затем выполнил летную программу. Там же переучился летать на французском Super Puma. Я его спрашивала, что должно произойти, чтобы такой вертолет мог упасть. Он мне отвечал, что не знает, что должно случиться, чтобы такая машина, как Super Puma, могла упасть. Он был очень уверен в этом французском вертолете. Весь экипаж в нем был профессиональный.

Я так же, как и все, жду результатов расследования катастрофы. Сама телевизор не смотрю, мне рассказывают то, что там говорят. Я не верю в то, что люди рассказывают, что якобы вертолет кружил где-то там, искал возможность уйти от высоток. Я думаю, что они хотели сесть на ту площадку за садиком, но им немного не хватило времени. Все очень непонятно и загадочно", – говорит Олеся.

"Любить тебя буду вечно"

27 января Константину Коваленко должно было исполниться 47 лет. С женой они прожили 22 года. Олеся рассказывает, что познакомились они в селе Вапнярка на Винниччине. Там была воинская часть, и туда после окончания Харьковского летного института приехал молодой Константин.

Парень был очень веселый, немного серьезный, но очень добрый, очень заботливый. И меньше чем через год молодые люди поженились. Потом в 2002 году воинскую часть расформировали и Константин уехал служить во Львовскую область, в город Новый Калинов, и забрал с собой жену, а в 2003-м у пары родился сын.

Сейчас ему 19 лет, он учится во Львовском национальном университете им. Франко на программиста.

"Мы жили с Костей в квартире в многоэтажке. Он как-то сказал, что не хочет жить тут, а хочет жить в Винницкой области, там, где мои родители. Он очень их любил и брата моего. Купили тут квартиру в небольшом доме на четыре семьи, с собственным выходом и садом. Он начал ремонт, мечтал, что внуков тут будем растить. Так и не успел", – говорит Олеся.

Константин очень любил отдыхать вместе с семьей. Раньше ездили в Крым, а после 2014 года путешествовали по Львовщине.

"Для нас шашлыки, речка, природа – самый лучший отдых. Костя был очень семейным человеком. За шашлыки всегда он отвечал, только он мог их жарить. Я была домохозяйкой, жила своим мужем и сыном. Теперь придется учиться жить заново", – говорит женщина.

"Любимый мой, я долго не могла принять того, что тебя больше с нами нет. Сегодня я похоронила тебя и до сих пор не могу смириться с тем, что моей вселенной уже нет. Мою душу разрывает жгучая боль, сердце рвется на куски. Как жить без тебя, я не знаю. Ты был всем для меня, я растворялась в тебе, а теперь есть только моя тень. Но я должна жить и ставить на ноги нашего сына. Сколько планов, сколько неосуществленных мечтаний. Любить буду тебя вечно. Ты мой герой. Скорбь. Печаль. Невыносимая боль", – написала Олеся у себя на страничке в Facebook.

В детстве мечтал быть милиционером

Бортовым механиком разбившегося вертолета был 29-летний Иван Касьянов из Нежина Черниговской области.

Его сестра Юлия рассказывает, что сразу после школы Иван учился в Киеве в университете по специальности вагонное хозяйство. Профессию выбрал не по зову сердца, а потому что нужно было куда-то поступить и получить образование. И в семье подумали, что работа в "Укрзалізниці" – неплохой вариант.

А после учебы Ваня сразу пошел работать в ГСЧС в родном Нежине, затем была служба в армии. "Он у нас спокойный, не суетливый, взвешенный. Он даже если и смеялся, то как-то тихо, слегка улыбался. С ним всегда было комфортно. Служба в армии тоже была в Киеве, его определили водителем особого состава. Его любили, уважали за порядочность в работе. Мы никогда не слышали, чтобы он жаловался на кого-то или на что-то. Ему доверяли, потому что знали, что дальше информация никуда не пойдет", – говорит Юлия.

После службы Иван снова вернулся в ГСЧС. Постепенно учился и стал бортовым механиком вертолета. Хотя в семье даже никогда и не думали, что Ваня будет когда-то летать, ведь в детстве он мечтал стать милиционером.

"Он про вертолеты мог рассказывать часами, в его телефоне было полно фото. Он восхищался теми французами, которые прилетали их обучать. Не боялся погружаться с головой в самую суть механизма, был очень скрупулезный, даже слишком. Любил порядок и чистоту. В комнате, в гараже, на компьютере – везде был идеальный порядок. Мы теперь поняли, почему он так любил свое место работы – потому что там все правильно, все дисциплинировано. У них своя манера общения, там порядок в ангарах, заботливое отношение к технике. Он это любил. Но про его работу мы знали мало, он у нас секретный в этом плане, лишнего не скажет даже своим, даже под дулом", – вспоминает сестра.

Хотел перевестись на землю

Со своей женой Дианой Ваня познакомился шесть лет назад, но поженились они только прошлым летом. Он мечтал о новой машине, но мечту откладывал на потом, сначала хотел приобрести жилье для них с Дианой. Любил детей и хотел иметь своих.

"Дома он был очень домашним, по-своему хозяйственным. Выложил во дворе всю плитку буквально под линеечку. Любил пожарить шашлык, сходить в баню, встретиться с друзьями, порыбачить на Десне. Для рыбалки он мог накупить много всяких "приколов", съездить четыре раза и вернуться ни с чем. Но он так отдыхал, расслаблялся возле воды", – рассказывает сестра.

Однако мама, Валентина Ивановна, учительница гимназии №16 в Нежине, все время волновалась за Ваню, за его работу, молилась за него, словно чувствовала. Она не раз просила сына перевестись на наземную работу. Иван даже уже поговорил с командиром эскадрильи о том, что хотел бы перевестись. Говорил, что еще одна-две командировки – и он уже будет работать на земле. Однако так и не успел.

Принимал участие в АТО

Третий погибший член экипажа – командир вертолета, 46-летний Александр Василенко из Сум. К сожалению, о нем мало что известно.

Сам он родом из Луганской области, закончил Харьковский институт летчиков, его семья живет в Сумах. С середины 2000-х находился с миротворческой миссией в Либерии, Сьерра-Леоне. Также принимал участие в ООС и АТО на востоке Украины.

В Нежинском отряде ГСЧС он работал с 2011 года.