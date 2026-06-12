Не матрасы и палатки: в киевском метро объяснили, что лучше брать с собой во время тревоги

КП"Киевский метрополитен" обратилось к пассажирам с напоминанием о правилах пребывания на станциях, которые служат укрытием во время воздушной тревоги. В предприятии призвали отказаться от использования больших палаток и надувных матрасов и вместо этого выбирать более компактные вещи, которые не будут занимать много места.

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О соответствующих рекомендациях сообщили на официальной странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook. В предприятии отметили, что в настоящее время 46 подземных станций круглосуточно работают в режиме укрытия, где во время воздушной опасности находятся тысячи людей.

"Призываем по возможности заменить палатку или надувной матрас на каремат и спальный мешок. Так свободное пространство смогут использовать и другие люди, пришедшие в укрытие", — – подчеркнули в метрополитене.

Советы по укрытию

В компании пояснили, что соблюдение простых правил помогает сделать пребывание в метро более комфортным для всех посетителей. Именно поэтому пассажиров просят заранее позаботиться о необходимых вещах и не загромождать общее пространство громоздкими предметами.

В метро рекомендуют брать с собой теплую одежду, одеяло или каремат, ведь средняя температура на станциях-убежищах составляет около 17–––18 градусов тепла. Также стоит иметь запас воды или теплого напитка, необходимые лекарства и средства личной гигиены, в частности влажные и сухие салфетки.

Отдельные рекомендации были даны владельцам домашних животных. Для питомцев советуют брать пеленки и пакеты, чтобы поддерживать чистоту в убежище.

Размещение на станциях

В метрополитене подчеркнули, что люди должны располагаться на платформах так, чтобы не перекрывать проходы к служебным помещениям, санузлам и поездам. Особенно это актуально в случаях, когда сигнал воздушной тревоги звучит во время движения поездов, а станция продолжает принимать пассажиров.

В случае необходимости работники станции могут подсказать, где лучше разместиться. Это помогает избегать скопления людей и обеспечивать беспрепятственный доступ к важным объектам инфраструктуры.

Также в КП "Киевский метрополитен" посоветовали тем, кто добирается до укрытия на транспорте, по возможности выбирать центральные станции. В частности, речь идет о "Золотых воротах", "Площади Украинских героев", "Майдане Независимости" и "Крещатике". Как правило, на этих станциях находится меньше людей.

Работа ночью

В компании напомнили, что коллектив метрополитена работает круглосуточно для обеспечения стабильной работы всей инфраструктуры. После завершения движения поездов в ночное время к работе привлекается около 700 сотрудников.

Специалисты проводят ремонтные и профилактические работы, проверяют системы безопасности, питания и связи, а также обслуживают туннели и другие объекты метро. Именно благодаря этим работам метро может продолжать функционировать как транспортная система и укрытие одновременно.

В КП "Киевский метрополитен" призвали пассажиров с пониманием относиться к работе персонала. Там отметили, что работники обеспечивают бесперебойную работу станций во время воздушных тревог и параллельно выполняют необходимые технические задачи, чтобы метро оставалось безопасным и удобным для пользования.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве со вторника, 28 апреля, прекратили работу кассы на станциях метро "Вокзальная", "Почайна" и "Выдубичи". Это были последние точки, где можно было за наличные приобрести бумажные билеты для оплаты проезда.

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