Не имеет отношения к обвалу балок: в КГГА прокомментировали обыски в структурных подразделениях

Обыски, проведенные 5 октября в структурных подразделениях КГГА, касаются уголовного производства, открытого еще в 2022 году.

Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

В Департаменте отметили, что ряд медиа распространили информацию, что обыски якобы связаны с возможным хищением во время строительства Дегтяровского путепровода.

Вчера, 5 октября, действительно были проведены обыски в структурных подразделениях КГГА, в ходе которых были изъяты материалы, касающиеся реконструкции Дегтяровского путепровода.

Видео дня

В Департаменте транспортной инфраструктуры отметили, что в определении суда относительно проведения обыска говорится об уголовном производстве, сведения о котором были внесены в ЕРДР еще 14 июля 2022 года, задолго до объявления тендера на определение исполнителя работ на путепроводе, который был проведен в апреле 2023 года. .

"Следовательно, это свидетельствует о предвзятом отношении правоохранителей к городским властям. В свою очередь, отмечаем, что городские власти и в дальнейшем будут содействовать правоохранительным органам. В то же время призываем правоохранительные органы действовать исключительно в рамках действующего законодательства", - подчеркнули в КГГА.