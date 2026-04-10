Навигация в хаосе: как PRnext'26 определял новые ориентиры для брендов

8 апреля 2026 года в Киеве состоялся XXIII Международный форум PRNext – ключевое профессиональное событие в сфере корпоративных коммуникаций и репутационного менеджмента. Уже более двух десятилетий Форум объединяет лидеров бизнеса, коммуникационной индустрии и медиа для обсуждения актуальных вызовов и формирования новых стандартов отрасли.

В этом году темой PRNext'26 стала "Навигация в хаосе" – ответ на реальность, в которой бренды вынуждены действовать в условиях постоянной турбулентности, быстрых изменений и отсутствия стабильных ориентиров.

В своем keynote-выступлении председатель Оргкомитета PRNext, партнер PR-Service Agency, вице-президент Украинской PR-Лиги, д. э. н., проф. Елена Деревянко очертила ключевые трансформации в подходах к управлению репутацией под влиянием социальных и технологических процессов. По ее словам, репутация сегодня является стратегическим активом, определяющим устойчивость бизнеса в условиях неопределенности.

Важным элементом программы стала панельная дискуссия с участием военнослужащих и волонтеров, посвященная человеческому измерению войны, поддержке ВСУ и роли общества и бизнеса в этих процессах.

В фокусе PRNext'26 – социальная ответственность бизнеса в военное время, развитие mil-tech брендов, трансформация рынка труда на уровне С-level, а также новые подходы к построению корпоративной репутации. Отдельный блок состоялся в формате кейс-марафона "Сила бизнеса – стране", где ведущие украинские компании представили собственные проекты и практики.

Значительное внимание в программе уделено технологиям и AI-трансформации коммуникаций. Участники обсудили изменения в работе с брендами в сложных категориях, создание эффективного контента в условиях ограниченных ресурсов, а также роль репутации в привлечении талантов и обеспечении кибербезопасности бизнеса.

Кульминацией Форума традиционно стала церемония награждения победителей XI Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты", который отмечает компании, демонстрирующие системный и стратегический подход к построению доверия.

Международный форум PRNext является некоммерческим профессиональным мероприятием, которое реализуется благодаря взносам участников и поддержке партнеров. В этом году событие поддержали ПУМБ как финансовый партнер, Kernel как аграрный, а также Киевстар, Корпорация "АТБ", Henkel Украина, линия магазинов EVA, "Эпицентр", "АрселорМиттал Кривой Рог", Фабрика каталогов "Принтстор Групп", EBA, "Вино Украины" / Wine of Ukraine и Укрвинпром, "Моршинская", "PepsiCo Украина", "Наш Формат", "Саммит-книга" и "Камелия".

Информационную поддержку форума обеспечили ведущие украинские медиа: NV, "Апостроф", MMR, WoMo, Delo.ua, "Мы – Украина", OBOZ.ua, The Page, "Буквы", "Эспрессо", Dsnews.ua, "Минфин", Mind.ua, РБК-Украина, Первый деловой и Live Media HUB.