Научиться спасать жизнь может каждый: в Киеве состоится масштабный мастер-класс по оказанию первой помощи

Команды Первая помощь и спецподготовка FAST и Украинской сети офисных пространств Creative States приглашают на благотворительное мероприятие "Art of LifeSaving. Безопасность в действии". Это бесплатный мастер-класс по навыкам первой помощи. Присоединиться и научиться спасать жизнь может каждый.

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Среднее время прибытия скорой в украинских областных центрах: 20 минут, а смерть от внезапной остановки сердца может наступить через 5 минут. Массивное кровотечение может убить за 3 минуты, а по статистике North American Rescue, 35% всех догоспитальных травматических смертей вызваны именно кровотечением. Единственный способ дать пострадавшему шанс выжить – предоставить качественную первую помощь в прибытии медиков. Именно действия каждого из нас единственный шанс спасти жизнь в экстренной ситуации.

В рамках мастер-класса "Art of Lifesaving. Безопасность в действии" будут учиться сразу несколько групп. Обучение включает три 30-минутных блока, на которых команда FAST научит основам первой помощи, в том числе как остановить кровотечение с помощью прямого давления, тампонирование, наложение жгута-турникета, как перевести пострадавшего в безопасное положение и другие жизненно необходимые техники безопасности.

Дата и время мастер-класса (в целом): 25 марта с 10:00 до 18:00

Продолжительность обучения: около 2 часов

Локация: Creative State of Arsenal (A-Station, ул. Князей Острожских, 8, Киев)

Максимальное количество участников в группе: 22 человека

Участие бесплатное. Для участия зарегистрируйтесь по ссылке и выберите часовой слот.

Напомним, это уже второе совместное мероприятие FAST и Creative States. Первый такой мастер-класс состоялся 20 февраля 2022 – в пределах него более 700 человек научились останавливать массивное кровотечение.