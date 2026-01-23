Нацполиция вручила подозрение директору Департамента финансов КГГА: проходят следственные действия

В пятницу, 23 января, в Департаменте финансов КГГА проходят следственные действия. Их осуществляют представители Национальной полиции Украины.

Директору Департамента финансов вручено уведомление о подозрении. Следственные действия касаются реализации решения Киевского городского совета от 2020 года "Об осуществлении заимствования", которым был предусмотрен выпуск облигаций внутренних местных займов Киевсовета.

Во исполнение этого решения в 2020 году Департамент финансов подготовил и реализовал выпуск облигаций внутренних местных займов. В Департаменте финансов отмечают, что действовали исключительно в рамках бюджетного законодательства и выполняли решение, принятое Киевским городским советом, которое является обязательным к исполнению.

В то же время в рамках уголовного производства следствие называет эти действия неправомерными и утверждает, что этим Департамент, якобы, нанес ущерб бюджету Киева.

С самого утра продолжаются обыски – сначала по месту жительства директора Департамента, затем – в служебных кабинетах. По результатам следственных действий составлены соответствующие процессуальные документы. Все запрашиваемые материалы и документы были предоставлены следствию в полном объеме.

В Департаменте финансов отмечают, что речь идет о решении 2020 года, и считают возбужденное уголовное производство безосновательным и имеющим признаки политической мотивированности. Департамент, сотрудничая со следствием, будет отстаивать свою позицию относительно правомерности и законности своих действий.