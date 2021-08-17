Нацкорпус снес инсталляции 'совка', установленные ко Дню Независимости в Киеве

Активисты Национального Корпуса убрали декорации, выполненные в советской стилистике и установленные на Аллее Небесной сотни к празднованию 30-ой годовщины Независимости Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе политической партии в Telegram. Как сказано в сообщении, во время демонтажа произошли столкновения с правоохранителями, которые якобы оттягивали активистов.

"Активисты присоединились к демонтажу неправомерно установленных советских инсталляций на месте расстрела Героев Небесной Сотни. При демонтаже полиция бросилась оттаскивать и бить ребят, после чего затолкала их в автобус, где избиение продолжалось. По предварительным данным, восемь активистов задержали, у одного из них – вывих плеча", – заявили в партии.

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Ранее на Аллее Небесной Сотни началось сооружение декораций, стилистически близких к быту советского периода. Это вызвало значительный резонанс в СМИ и соцсетях, после чего мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не давал разрешения на установку таких конструкций.

Восемь активистов Нацкорпуса, которые начали сносить декорации, задержала полиция. Одному из них сломали руку, задержанных продолжали избивать в автозаках.