'Национальный наряд, который носят с гордостью': Кличко поздравил украинцев с Днем вышиванки

Украина 15 мая празднует День вышиванки – праздник национальной одежды, которую с гордостью носят украинцы. Она является не только культурным символом, но и символом свободы человека.

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Об этом, поздравляя украинцев с праздником, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Национальная одежда, которую с гордостью носят украинцы, – это символ нашей непокорности, свободы и любви к своей стране", – написал глава столицы.

Кличко отметил, что в этот день украинцы и в своем государстве, и по всему миру "демонстрируют, что они – свободные люди".

"(Люди. – Ред.) которые гордятся своей культурой, историей, традициями, гордятся своей страной" – добавил Кличко.