Блог | Татьяна Николаенко: "Национальной политики нет – обсуждаем парк Наталка". Как "Слуги" ищут коррупцию в том, что Кличко отвел землю другу

В прошлый четверг Киевсовет осуществил первый землеотвод с момента начала полномасштабной войны. 1,2 гектара получила компания ООО "ГЮВЭКСХАУС" Игоря Тынного. После этого подозреваемый НАБУ в коррупции депутат "Слуги народа" Владислав Трубицын и еще несколько анонимных телеграмм-каналов обвинили мэра столицы в коррупции в пользу своего друга.

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За тиждень ця локальна історія переросла в політичну національного масштабу. Адже Офіс президента знайшов новий привід атакувати Кличка. У середу голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна заявила, що звернеться щодо корупційних ризиків під час землевідведення. Але проблема в тому, що за землевідвід проголосували 4 депутати "Слуги народу", і фракція у ВР обговорювала питання застосування щодо них імперативного мандату.

Тому Цензор.НЕТ вирішив розібратись в історії кесона на Оболоні.

Скандал розвивається навколо споруди під назвою "сталінський кесон". Це 17 метрова частина недобудованого підземного тунелю під Дніпром, який хотіли будувати перед ругою світовою. Багато років кесон стояв занедбаним, слугуючи пристанищем для безхатьків та андеграундних екскурсій. Це при тому, що він кілька разів перепродувався, починаючи з 1993 року. Поряд з ним також є двоповерховий занедбаний будинок. Територіально все це на Оболонській набережній, поруч з гольф-клубом Сергія Кіроянца.

Кілька років тому закинуті будинки купив бізнесмен, один з головних інвесторів у "зелену" енергетику, власник київських ресторанів "Прага", Montecchi Capuleti та Marlin Ігор Тинний.

Власне, як пояснив Цензор.НЕТ Ігор Тинний, кілька років тому Кіроянц пропонував йому інвестувати в гольф-клуб. Але власник ТОВ "ГЮВЕКСХАУС" від такої ідеї відмовився і вирішив купити занедбані об’єкти неподалік. Вже в публікаціях за 2020 рік згадується, що з кесону планували зробити концерт-хол, а не ресторан, як це зараз розганяють у ЗМІ.

За ці роки з двоповерховим будинком нічого не робили, а от сам кесон вже значно реконструювали, вивізши при цьому понад 20 автомобілів сміття. Автор побувала на території кесону. По ньому видно, що його реконструюють під концертний заклад. Двоповерховий будинок поруч стоїть незайманий. Також є ще одна будівля, яка вже знаходиться поза огорожею і планувалась для стріт-фуду.

Влітку 2022 депутат Київради Владислав Трубіцин, який підозрюється НАБУ у здирництві за розміщення МАФів, заявив, що реконструкція кесону ведеться незаконно. Як доказ своєї правоти він наводить відповідь на свій запит мера.

Там, зокрема, зазначається, що "департамент благоустрою не видавав контрольної картки на порушення благоустрою шляхом встановлення огорожі та ремонту фасаду споруди". Цей пост Трубіцина датований 13 вересня.

Втім в коментарі "Хмарочосу" директор департаменту благоустрою КМДА Тимур Ткаченко повідомив, що власник споруди станом на 6 вересня надав такі документи: лист-звернення, витяг з держреєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, дозвіл департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю та ситуаційний план. Також заявник, за словами Ткаченка, отримав картку на порушення благоустрою.

Видання зазначило, що "інформація в дописі Трубіцина вже на момент публікації не відповідала дійсності". Та й стосувалась не так самого кесону, як об’єкта стріт-фуду, який компанія розташувала поруч.

"Навесні і влітку 2022 року я вклав біля 250 тисяч доларів у невеличкий шматок території, одну десяту частину. Ми відремонтували стару капітальну споруду для вуличного стріт-фуду. Мета була проста: у скрутний час підтримати мою ресторанну команду, дати людям роботу, заодно подивитись із відносно малими витратами на потік відвідувачів, які їхні смаки, протестити ситуацію, так би мовити", – пояснив Тинний.

На той момент компанія вела перемовини з місцевою владою Оболоні про дозвіл на фестиваль їжі, але зрештою так його і не отримала.

Натомість отримала кримінальне провадження за зверненням депутаток Мар’яни Безуглої та Олени Шуляк, а також вже згаданого Трубіцина.

"Оболонська поліція і прокуратура мучать нас вже 7 місяців кримінальними справами. Арешти майна, виїмки документів, допити, різноманітні слідчі дії. Мені важко припустити, що під час війни і часу страшних випробувань для всієї нашої країни, здійснювати за мною зовнішнє спостереження на двох автомобілях є конче необхідним для безпеки і правосуддя. Кількість процесуальних дій абсолютно неспівставна із масштабом псевдозлочину, який вони розслідують. Типовий тиск правоохоронців на бізнес, інакше не скажу. Такий собі виховний процес" – розповідає Тинний.

За його словами, наразі в Оболонському суді слухається справа про арешт майна "Гювексхаус".

"Прокурор шокував мого адвоката двічі. Вперше, коли здивувався чого вона взагалі прийшла (бо думали потайки арештувати), вдруге, коли прямо заявив що арешт мусить перешкодити оренді землі і господарській діяльності, хоч це наше законне право", - зазначив бізнесмен.

За його словами, саме загроза арешту і змусила його звернутись до Київради до оренду землі.

"Я вам зараз дивну річ скажу. Я б не поспішав писати звернення на КМР про оренду, якби не тиск карними справами", - додав Тинний.

До подачі документі бізнесмен спробував донести свою позицію і наміри щодо об’єкту (вони описані в блозі на УП) з прокурором столиці Олегом Кіпером, Оленою Шуляк та Трубіциним.

"Він приїжджав раз до мене на переговори до ресторану "Монтеккі та Капулетті" на Печерську і раз я з ним спілкувався телефоном, бо саме в той момент перебував коротко за кордоном. Якщо стисло передати суть розмови, то він козиряв зв’язками і ультимативно стверджував, що жодне будівництво на Оболоні не може відбутись без його згоди. Я був вимушений вислухати потік ненависті щодо Віталія Кличка і його команди, яких, наскільки я зрозумів, він частково звинувачує у своїх особистих неприємностях", - розповів Цензор.НЕТ про цю розмову Тинний.

"Тому, в його версії, порядний бізнесмен, як я, повинен працювати з ним, як фактичним керівником партії "Слуга народу" у Києві, а спілкування з командою чинного мера мене до добра не доведе, треба реально оцінювати, мовляв, у кого справжня влада. Я перепитав, ввічливості раді, в чому суть претензій до мене?! Я, начебто, політикою не займаюся, партію "Удар" не фінансую… Коротше кажучи, послав я його у напрямку, як зараз модно казати "за російським військовим кораблем" і до фінансових вимог наша розмова не дійшла", – додав він.

Трубіцин погрози бізнесмену заперечує.

"Ігор Тинний сам за своєю ініціативою дзвонив мені влітку минулого року, намагався пояснити, що два його МАФи в парку Наталка законні і все з ними добре. Але за документами виходило інакше, відповіді профільних департаментів КМДА розкрили суть злочину, а саме: самовільне будівництво в рекреаційній зоні парку Наталка. На сьогоднішній день ці споруди заарештовані судом, триває слідство. Більше того, я повідомив Ігоря Тинного про те, що зареєстрував звернення до Національної поліції з приводу цих незаконних споруд. На що той розсердився, став мені особисто погрожувати і заявив, що тепер він мститиметься і займеться мною особисто. Ось і вся розмова", - розповів депутат.

Офіційно питання землевідведення для "Гювексхаус" почали розглядати в грудні. Вже з моменту розгляду земельною комісією про це почали писати телеграм-канали, які вважаються афільованими з Банковою.

Управління правового забезпечення дало свої зауваження, вказавши, що це землі водного фонду і їх не можна передавати під забудову. Там також вказувалось, що проєкт рішення Київради таку можливість не заперечує, зокрема щодо ремонту і прокладання інженерних мереж та споруд, та проведення реконструкції та нового будівництва. Тому управління повернуло проєкт рішення без погодження.

9 лютого "Гювексхаус" все-таки отримав в оренду землю від Київради. За проголосував 61 депутат, включаючи 4 "Слуг народу".

Спершу скандал роздували, що Тинний хоче отримати землю під житлову забудову і будувати там готель і парковку. Як пояснила Цензор.НЕТ представниця компанії Юлія Листрова, це результат помилки, бо ця ділянка землі по-різному визначена в державному і міському кадастрі. "Це навіть визначено як помилка листом Департаменту земельних ресурсів на земельну комісію", - каже вона і додає, що ще в рішенні земкомісії від 18 січня ця помилка була виправлена і там були вказані землі водного фонду.

Судячи з усього, саме перший варіант використовували для того, щоб підняти хвилю обурення.

Як власник будівель, "Гювексхаус" мав право просити про оренду землі, користуючись статтями 118, 123 або 128 земельного Кодексу.

При цьому орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього земельного Кодексу зобов’язаний передати земельну ділянку у власність або користування набувачу в порядку, встановленому кодексом.

А відповідно до частини четвертої статті 89 Водного кодексу України у прибережних захисних смугах дозволяються реконструкція, реставрація та капітальний ремонт існуючих об’єктів.

Тобто навіть, якщо в Тинного і були колись плани про ресторан і парковку, то за нинішнього розголосу йому буде важко отримати на це дозвіл.

Тому далі резонанс змістився на те, що Віталій Кличко особисто просив підтримати рішення, вказавши, що говорив про проєкт з Тинним і що просив зробити його не гірше, ніж ресторан "Прага", який також належить бізнесмену.

"Мер багато з ким дружить і кого знає, але в цьому рішенні тільки публічний інтерес, а не приватний", – каже співрозмовник в оточенні мера.

В коментарі Цензор.НЕТ секретар Київради Володимир Бондаренко каже, що закиди опонентів неправдиві, а в остаточній редакції постанови враховані зауваження юрвисновку.

"Компанія хотіла відведення землі із функціональним призначенням щодо адміністративних будівель, ми врахували зауваження управління правового забезпечення і повернули, що це землі водного фонду без права нової забудови. Що ж стосується орендної плати за земельну ділянку, є нормативно грошова оцінка, яка наразі 9.000.000₴", – каже Бондаренко.

"3 відсотки від неї, це якраз та сума, яка вказана у пояснювальній записці до проекту рішення. Кінцева сума орендної плати буде виставлена у договорі оренди земельної ділянки. Разом із тим, з підприємства буде стягнуто безпідставно збережені кошти, за період від моменту отримання права власності на будівлю, до моменту отримання права оренди земельної ділянки", – пояснює він.

Саме навколо суми оренди іде наразі найбільша дискусія. Наприклад, до неї апелює голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна.

"Питання, окрім орендної ставки, ще й у ймовірно заниженій нормативно грошовій оцінці комунальної земельної ділянки площею 1,2806 га – нормативна грошова оцінка склала всього лише 9 029 760 грн 29 коп., а ціна річної оренди орієнтовно 270 892 грн 81 коп. (3%). Водночас, оцінка земельних ділянок комунальної форми власності довкола спірної земельної ділянки мають значно вищі показники ціни", – сказав Трубіцин в коментарі Цензор.НЕТ.

"Заниженість нормативно оцінки - доволі спірне питання. Вона вираховується відповідно до формули, відтак занизити її спеціального для якогось суб’єкта доволі проблематично", - відповідає на це Бондаренко. Він також надав документи, за якими в рамках підписаного договору ціна ставитиме 311 тисяч на рік.

Згідно з українським законодавством встановлювати ставки плати за землю мають органи місцевого самоврядування. Розміри орендної плати за земельні ділянки в м. Києві затверджені на 2023 рок рішенням Київради від 08.12.2022 року "5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

Він рахується за формулою Кi = І:100, де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

І при цьому він не повинен перевищувати позначку 115, хоча за минулий рік індекс цін становив 126%.

Таким чином, пояснили в Київраді, оцінка землі для ТОВ "Гювексхаус" становила 10384373,11 грн.

Для земель з цільовим призначенням для культурно-оздоровчих, спортивних та інших цілей розмір орендної плати становить 3%. Тому згідно з договором компанія Тинного заплатить 311 531, 19 грн на рік.

Трубіцин відмовився давати особисті коментарі Цензор.НЕТ щодо того, в чому він вбачає порушення "Гювексхаус" і мера, та попросив використовувати його публічні пости.

З останнього його поста можна виділити кілька претензій (наведені далі курсивом):

- в парку, де проходить пішохідна центральна алея, можуть зробити дорогу та парковку під ресторан в кесоні. Проти цього виступає громадськість.

Взагалі-то дорога там вже є. Вона взята на баланс містом. Тому, питання тільки в організації дорожнього руху (будуть їздити нею відвідувачі чи ні, чи вони будуть паркувати машини до парку). Але це не вирішується під час відведення земельної ділянки, кажуть у Київраді.

- Добудова до кесону є самовільною. У своєму пості на доказ своєї тези Трубіцин наводить фото кесону до і після "добудови", де видно частину з червоної цегли. Втім в інтернеті можна знайти фото десятилітньої давнини, де біля кесону є прибудова, а отже компанія в принципі могла її "реконструювати".

"Що стосується добудови чи перебудови: об’єкт не є об’єктом культурної спадщини. Тож, його реконструкція може відбуватись із добудовою, надбудовою, перебудовою. Головне, аби був проєкт і отримана дозвільна документація", – кажуть у Київраді.

– Грубим порушенням є й передача в оренду цієї ділянки без розроблення технічної документації із землеустрою та відповідних обмежень.

– пункт 2.10 рішення щодо компенсації за багаторічне і безпідставне зайняття ділянки є незаконним та легалізує самозахоплення попередніх років різними юридичними особами одного і того ж власника – Ігоря Тинного, що фактично він сам і підтвердив у блозі на УП, а також прикриває самовільно добудовану капітальну будівлю до кесону.

Юлія Листрова каже, що не розуміє, чим погано, що компанія заплатить зайві гроші в бюджет. Щодо зміни компаній, де кінцевим бенефіціаром був Тинний, то вона пояснила, що це було пов’язано з необхідністю отримати одну адресу для обєктів (від початку вони значились на Прирічній і Героїв Сталінграду).

Щодо відсутності технічної документації, то в Київраді пояснили, що земельна ділянка сформована шляхом розроблення технічної документації із землеустрою для інвентаризації земель відповідно до Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 04.12.2018 № 229/6280.

Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель (квартал 78:215), куди входить земельна ділянка 8000000000:78:215:0023, погоджена Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державним агентством водних ресурсів та затверджена рішенням Київської міської ради.

05.09.2022 року за Київською міською радою зареєстровано право власності на земельну ділянку 8000000000:78:215:0023 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Абзацем 3 пункту 1 статті 123 Земельного кодексу України встановлено, що надання у користування земельної ділянки, зареєстрованої в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр", право власності на яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, без зміни її меж та цільового призначення здійснюється без складення документації із землеустрою, зазначили у Київраді

Також у Київраді порадили Трубіцину уважно перечитати текст рішення.

Хоча, цілком можливо, що депутат під слідством вже не буде стейкхолдером цієї теми, а його змінить Мар’яна Безугла. Адже цього тижня розборки навколо 1 гектара на Оболоні перейшли на національний рівень.

У понеділок депутатів "Слуг", які голосували за виділення землі, викликали для пояснень на Банкову. А в середу голосування в Київраді стало предметом обговорення у знаменитому партійному чаті "Слуг народу".

"Національної політики нема, то і обговорювати нема чого – обговорюємо парк "Наталка" і Косована (у середу відбулися обшуки у IT-компанії МасРаw Олександра Косована)", – зазначив співрозмовник Цензор.НЕТ серед депутатів.

"Спершу Давід (Арахамія) підняв хай, що це робиться, корупція, та-да-да, потім на наступний день запостив замість першого свого повідомлення блог Тинного на УП і написав, що не все так однозначно. Ми пошуткували, що ще день і буде третій пост, що мер – молодець", – розповідає один з депутатів про перипетії чату.

Якщо вірити телеграм-каналам, що качали цю тему, то депутатам загрожувало застосування імперативного мандату. Голова партії Олена Шуляк не відповіла на питання Цензор.НЕТ, чи будуть санкції щодо депутатів.

Неофіційно депутати кажуть, що ні. "Куди виганяти? Там голова фракції (Андрій Вітренко) проголосував і герой війни. Як ми з цим всім будемо виглядати? Доручили Мар’яні Безуглій розібратись в ситуації, бо це її округ", - розповів співрозмовник у фракції.

Сама Безугла від коментарів відмовилась, але повідомила Цензор.НЕТ, що направила звернення про вивчення ситуації до НАЗК, НАБУ, ДБР та Офісу генпрокурора.

Текст одного зі звернень Цензор.НЕТ наводить повністю. Аналогічні звернення до НАБУ і НАЗК відправив антикорупціний комітет, а фракція звернеться до генерального прокурора.

Як стало можливим, що на найвищому рівні замість поборів податкової, виведення мільярдів на ігорці, продовження процвітання контрабандистів тютюну депутати обговорюють виділення 1 гектара в Києві?

У своєму блозі на УП Ігор Тинний звернув увагу, що свою активність Трубіцин розгорнув напередодні засідання Вищого антикорсуду, де розглядається справа, у якій він підозрюється у здирництві з власників МАФів. Засідання справді мало відбутись у середу, але було перенесено за клопотанням одного з адвокатів. Трубіцин на початку кожного поста про кесон наголошує, що попри "замовні матеріали в ЗМІ" про його корумпованість він продовжує боротись за Оболонь. При цьому перші його виступи проти кесона у часі збігаються з передачею матеріалів його справи в суд. Це сталось влітку 2022.

Тут слід нагадати історію річної давнини, що на момент проведення слідчих дій НАБУ в КМДА представники "Слуг народу" коментували це як корупцію в оточенні мера, а затримали їхнього однопартійця.

Детально про справу Трубіцина і про те, що звітувати про побори в Києві він ходив на Банкову, можна прочитати тут

Більше того, Цензор.НЕТ відомо, що здати місце переховування Трубіцина під час затримання змусив мер. Що навряд чи додало Кличку симпатій Банкової, яка з ним і так не може поділити три роки фінансові потоки міста.

Офіс президента ще з осені, починаючи з історії з пунктами незламності, шукає приводів, як наскочити на мера Києва. В мерії Києва досі проходять якісь перманентні слідчі дії в департаментах. Це цілком вкладається в загальну картину урізання прав самоврядування, включно з відстороненням через суд мера Чернігова Владислава Атрошенка від посади.

Втім, така увага Банкової до історії з кесоном може бути пов’язана не тільки з мером столиці, але й з самим Тинним. Рік тому один з депутатів зізнався Цензор.НЕТ, після того як він дізнався, що "на Банковій є пунктик на Тинного", він ходив і добивався звільнення міністра, приписуючи йому дружбу з бізнесменом.

P.S. Реакція соцмереж на кейс Косована із базою відпочинку на намитому піску показала, що українці досить часто геть не проти того, щоб на набережних були ресторани і зручні місця відпочинку, а не тільки дикі хащі. Тому вочевидь за потрібної суспільної дискусії і грамотного лобізму норми Водного кодексу можуть бути переглянуті.