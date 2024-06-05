Наш знаменитый мост выдержал взрыв ракеты: Кличко рассказал об объектах, появившихся за время его мэрства

Виталий Кличко продолжает вспоминать в своих соцсетях о проектах, которые столичные власти воплощали за время его каденций, и продолжает реализовывать.

В новом видео Кличко показал Пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и склонами Днепра, ведущими в Киево-Печерскую Лавру.

По словам мэра столицы, его планировали построить еще более 100 лет назад. Но за реализацию проекта взялись только в конце 2018 года. А презентовали ко Дню города – в мае 2019 года.

Кличко отметил, что сейчас этот мост является одним из самых красивых и популярных локаций Киева и ключевых элементов нового большого туристического маршрута в историческом центре города.

Мэр столицы также рассказал, что мост выдержал, когда рядом с ним взорвалась российская ракета.

"Продолжаю рассказывать о проектах, которые были воплощены в столице за время моих каденций мэра. Пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и склонами Днепра, ведущими в Киево-Печерскую Лавру, планировали возвести еще более 100 лет назад. Мы принялись за реализация. 2018 года. И фактически за пять месяцев построили его и открыли ко Дню города – в мае 2019 года. Пейзажной аллеи в Киево-Печерскую Лавру Конструкция моста имеет ломаную форму, изгибы. ее столицы", – отметил в сообщении к видео Виталий Кличко.