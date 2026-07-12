Нам будет очень не хватать такого друга: Кличко отреагировал на смерть сенатора Грема

Сенатор США Линдси Грэм был настоящим другом Украины, который на протяжении всех лет полномасштабной войны поддерживал наше государство. Он неоднократно посещал нашу страну в самое тяжелое время и поддерживал украинцев.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале. Он выразил соболезнования семье Грэма, его близким и друзьям.

Кличко подчеркнул, что Украина всегда будет помнить поддержку Линдси Грема.

"Украина навсегда запомнит поддержку и визиты Линдси Грэма в Киев во время полномасштабной войны. Нам будет очень не хватать таких друзей, как он. Искренне соболезную его семье, близким и коллегам", — отметил мэр столицы.

Напомним, что на смерть американского сенатора Линдси Грэма эмоционально отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что глубоко опечален новостью о смерти сенатора. Глава государства отметил, что Грэм был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают наш мир безопаснее.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 12 июля, стало известно, что после непродолжительной и внезапной болезни скончался 71-летний сенатор США Линдси Грэм. Он поддерживал Украину и неоднократно выступал с жесткими заявлениями в адрес России и ее лидера Путина, призывая к максимальному давлению на Кремль. Американский политик требовал ужесточения санкций в отношении РФ, увеличения военной помощи Киеву и возвращения похищенных украинских детей, одновременно предупреждая Москву о серьезных последствиях.

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