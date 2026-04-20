Над Киевом заметили небесное тело, которое светилось: что это может быть. Видео

Вечером 19 апреля жители Киева и области заметили в небе яркий объект, который быстро двигался. Свечение наблюдали также в нескольких регионах Украины, а сам объект пролетел с востока на запад и сгорел над Ровенской областью.

В сети распространили видео явления, которое активно обсуждают пользователи. В Telegram-канале "Вселенная в кармане" заявили: "Со всей уверенностью заявляем: это НЕ комета, это космический мусор".

Там также объяснили, что характер движения не соответствует кометам или типичным болидам.

Пользователи соцсетей сразу начали выдвигать различные предположения – от метеора до кометы. Но специалисты обратили внимание на скорость и траекторию. По словам авторов канала "Вселенная в кармане", кометы движутся значительно медленнее, и их невозможно увидеть так внезапно и кратковременно.

"Движение кометы невозможно заметить за такой короткий срок – кометы так быстро не движутся. Для болида это слишком малая скорость. То, что мы видим – типично для разрушения спутника или ступени ракеты в атмосфере", – говорится в сообщении.

Позже там уточнили, что возможно это был объект STARLINK-1894, который должен был сойти с орбиты примерно 19 апреля в 19:19 по UTC.

Еще одну версию озвучили представители другого научно-популярного проекта. Руководитель Telegram-канала Alpha Centauri Павел Поцелуев отметил, что это могла быть вторая ступень ракеты New Glenn компании Blue Origin, которая не выполнила миссию и сгорела при падении.

Детали полета

По имеющейся информации, объект вошел в атмосферу над восточной частью Украины, после чего пролетел над Киевской и Житомирской областями. Очевидцы описывают яркое свечение и характерный след, который был виден несколько секунд.

Полет завершился над Ровенской областью, где объект, предположительно, полностью сгорел.

Такие явления обычно сопровождаются разрушением обломков в верхних слоях атмосферы. И хотя выглядит это эффектно – иногда даже немного тревожно – подобные случаи не являются редкостью. Но в этот раз, кажется, людей зацепило именно то, насколько хорошо это было видно сразу в нескольких областях.

Как сообщал OBOZ.UA, в немецком городе Кобленц обломок метеорита упал на жилой дом. В результате инцидента в крыше здания образовалась дыра размером с футбольный мяч, к счастью обошлось без пострадавших.

