Над Киевом взошла "кровавая" луна: что это за явление. Фото
Вечером в пятницу, 14 марта, над Киевом взошла Луна, которая приобрела необычную красную окраску. Это явление окрестили "кровавым" луной, спутник Земли приобретает яркий оттенок из-за рассеяния света.
Украинцы делились яркими кадрами "кровавой" полны в сети. OBOZ.UA собрал для вас самые лучшие из них.
Отметим, что наблюдали это явление не только в Киеве, но и в других уголках Украины.
Напомним, что в ночь с четверга на пятницу, 13-14 марта, произошло полное лунное затмение. В Украине оно продолжалось с 5:57 по киевскому времени и в течение следующих 65 минут.
Однако самая интересная полная фаза, во время которой Луна приобрела "кровавую" окраску, произошла в нашей широте между 8:26 и 9:31 утра. Украинцы этого не увидели, так как в это время небо уже освещало Солнце.
Полное затмение происходит, когда Земля полностью становится между Солнцем и Луной, блокируя прямой свет, обычно отражающийся от спутника. В этот момент Луна приобретает красноватый оттенок, благодаря рассеянному свету, проходящему через атмосферу Земли.
Ранее OBOZ.UA уже писал о "Кровавой Луне" и о том, как ее в свое время использовал Христофор Колумб.
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