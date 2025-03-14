Над Киевом взошла 'кровавая' луна: что это за явление. Фото

Вечером в пятницу, 14 марта, над Киевом взошла Луна, которая приобрела необычную красную окраску. Это явление окрестили "кровавым" луной, спутник Земли приобретает яркий оттенок из-за рассеяния света.

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Украинцы делились яркими кадрами "кровавой" полны в сети. OBOZ.UA собрал для вас самые лучшие из них.

Отметим, что наблюдали это явление не только в Киеве, но и в других уголках Украины.

Напомним, что в ночь с четверга на пятницу, 13-14 марта, произошло полное лунное затмение. В Украине оно продолжалось с 5:57 по киевскому времени и в течение следующих 65 минут.

Однако самая интересная полная фаза, во время которой Луна приобрела "кровавую" окраску, произошла в нашей широте между 8:26 и 9:31 утра. Украинцы этого не увидели, так как в это время небо уже освещало Солнце.

Полное затмение происходит, когда Земля полностью становится между Солнцем и Луной, блокируя прямой свет, обычно отражающийся от спутника. В этот момент Луна приобретает красноватый оттенок, благодаря рассеянному свету, проходящему через атмосферу Земли.

Ранее OBOZ.UA уже писал о "Кровавой Луне" и о том, как ее в свое время использовал Христофор Колумб.

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