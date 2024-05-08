На один советский топоним в Киеве стало меньше: по инициативе 'ЕС' в столице появился проспект Европейского Союза

Киевсовет на сессии 8 мая поддержал инициативу фракции "Европейская Солидарность" о переименовании проспекта имени советской газеты "Правда" в проспект Европейского Союза. Киевсовет проголосовал за переименование проспекта с третьей попытки.

Об этом сообщила "Европейская солидарность" на своем сайте.

Отмечается, что соответствующее решение набрало необходимое количество голосов, несмотря на то, что депутаты из фракций "Слуга народа" и ОПЗЖ демонстративно покинули сессионный зал.

"Слуги" и ОПЗЖ несмотря на мэра Брюсселя в зале решили наплевать на мнение киевлян выйти в залы и не голосовать. Но здравый смысл победил и 62 голосами решение принято! Поздравляю киевлян с маленькой победой", - написала в Facebook депутат из фракции "Евросолидарность" Динара Габибуллаева.

"Я живу в европейской столице, Киеве, сердце Европы. В последние годы мы активно проводили декоммунизацию и дерусификацию улиц. На карте Киева уже не найдете Московского моста, проспекта Маяковского или улицы Красноармейской. А потому и проспект "Правды" здесь не место", – убеждена депутат Киевсовета.

"Здесь должен быть проспект Европейского Союза, к которому так стремится Украина. Эту идею последовательно отстаивала наша политическая сила. Смену названия инициировала Европейская Солидарность. Я знаю, что эту идею поддерживает большинство киевлян", – отмечает глава фракции Владимир Прокопов.

Марина Порошенко напоминает, что к этой цели пришлось проделать длительный путь и сопротивление оппонентов.

"Но мы не уступили. И теперь на один "советский" топоним в Киеве станет меньше. Потому что Киев – это Европа. Европа – это наша цель и наш дом", – отмечает лидер "Евросолидарности" в Киевсовете.