На Оболонском острове не могли вырубить вековые деревья, потому что их там не существовало: коммунальщики призвали не распространять фейки

При обустройстве острова Оболонский не могли уничтожить вековые деревья, поскольку их там не было. Сам остров был искусственно создан всего 40-50 лет назад. Информация некоторых экологов о якобы уничтожении на острове около 200 столетних древо не соответствует действительности и является манипуляцией.

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Об этом заявило коммунальное предприятие "Плесо", являющееся заказчиком работ по обустройству острова Оболонский. Коммунальщики призвали экоактивистов не распространять ложную информацию о новой рекреационной зоне.

Средний возраст удаленных аварийных и сухостойных деревьев составляет до 40 лет, что объясняется относительно молодым возрастом самого острова. По данным отчета Института археологии НАН Украины, остров Оболонский был создан искусственно во время застройки Оболонского массива в 1970–1980-х годах.

"Удаление аварийных и сухостойных деревьев было осуществлено для предотвращения травмирования посетителей острова во время порывов ветра и после соответствующих обследований специальной комиссией, в состав которой входили представители Государственной экологической инспекции Столичного округа, Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА и КО".

Вместо удаленных аварийных и сухостойных деревьев на острове Оболонский высадили новые зеленые насаждения – почти 900 деревьев и 7 000 кустов, среди которых туи, можжевельники, яблони, рябина, бузина, барбарис и дерн", – сообщили в КП "Плесо".