На коллегии КГГА обсудили реализацию комплексного плана обеспечения устойчивости города

В пятницу, 10 июля, на коллегии Киевской городской государственной администрации обсудили реализацию комплексного плана обеспечения устойчивости города, одним из ключевых направлений которого является повышение автономности учреждений здравоохранения. Также поднимался вопрос об устойчивости социальных учреждений, их бесперебойной работе и безопасности подопечных в условиях длительных отключений электроэнергии или других чрезвычайных ситуаций.

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Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА.

Как рассказала директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан, больницы оснащены резервными источниками электро-, водо- и теплоснабжения, что гарантирует непрерывное оказание медицинской помощи даже в случае длительных чрезвычайных ситуаций.

"Устойчивость медицинской системы сегодня означает способность больниц работать бесперебойно в любых условиях. Мы последовательно создаем для этого необходимые резервы – от автономного электропитания до альтернативных источников воды и тепла. Это инвестиция в безопасность пациентов, стабильную работу медиков и готовность столицы реагировать на любые вызовы", – подчеркнула Татьяна Мостепан.

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По её словам, для обеспечения учреждений здравоохранения резервными источниками питания из городского бюджета предусмотрено почти 49,6 млн грн. На эти средства закупаются дизель-генераторы и комплексные системы накопления энергии.

В настоящее время начаты закупки для всех 25 объектов. Уже заключено 18 договоров на поставку оборудования. Для еще 7 объектов закупочные процедуры продолжаются.

Кроме того, столичные медицинские учреждения получили 132 дизель-генератора в качестве благотворительной и гуманитарной помощи или приобрели их за собственные средства. Из них 42 уже введены в эксплуатацию.

Отдельное направление работы – создание резервных источников водоснабжения. Для этого предусмотрено строительство скважин в 13 учреждениях здравоохранения. В настоящее время по 5 объектам уже заключены договоры на выполнение работ, еще по 5 продолжаются закупки, а по 7 – завершаются проектные работы. Ожидается, что все работы будут выполнены в сентябре–октябре этого года.

В то же время в 23 муниципальных медицинских учреждениях по 37 адресам уже реконструированы системы теплоснабжения для подключения мобильных дизельных котельных.

Также в рамках проекта Министерства здравоохраненияУкраины "Укрепление системы здравоохранения и сохранение жизни" (Heal Ukraine) совместно с Всемирной организацией здравоохранения будут закуплены и установлены модульные твердотопливные котельные для 8 столичных медицинских учреждений по 9 адресам.

"После завершения всех запланированных мероприятий количество автономных медицинских учреждений в столице увеличится с 13 до 21, а количество пунктов оказания медицинской помощи, способных работать независимо от внешних сетей, – с 13 до 26. Это существенно усилит готовность столичной системы здравоохранения к работе в условиях военного положения и других чрезвычайных ситуаций", – подчеркнула Мостепан.

В свою очередь, заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления Марина Хонда рассказала, что департамент социальной и ветеранской политики КГГА и Служба по делам детей и семьи реализуют комплекс мер, направленных на обеспечение устойчивости социальных учреждений, их бесперебойной работы и безопасности подопечных даже в условиях длительных отключений электроэнергии или других чрезвычайных ситуаций.

Подготовка охватывает учреждения стационарного ухода, учреждения для детей и систему социального обслуживания, обеспечивающую поддержку десяткам тысяч киевлян. Основной акцент – на непрерывности предоставления социальных услуг, энергетической независимости и безопасности людей в случае критических ситуаций.

"Наши социальные учреждения ежедневно заботятся о тех, кто больше всего нуждается в поддержке: детях, пожилых людях, ветеранах, людях с инвалидностью. Поэтому подготовка к осенне-зимнему периоду – это прежде всего вопрос их безопасности. Мы последовательно укрепляем независимость социальных учреждений, обеспечиваем их резервными источниками питания, развиваем альтернативные системы энергоснабжения и отрабатываем алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации. "Наша главная задача – гарантировать непрерывность оказания социальных услуг и безопасность людей независимо от вызовов", – отметила Марина Хонда.

По её информации, в ведении Департамента социальной и ветеранской политики находятся 25 учреждений, из которых 10 – учреждения стационарного ухода, где круглосуточно проживают около 2,5 тысячи человек.

Для бесперебойной работы учреждения оснащены 56 генераторами, альтернативными источниками энергии, средствами обогрева и резервными системами электроснабжения. Кроме того, во всех учреждениях сформированы необходимые запасы топлива, питьевой воды, медикаментов и продуктов питания.

Служба по делам детей и семьи также завершила подготовку детских учреждений к отопительному сезону. Центры социальной поддержки детей и семей, центры социально-психологической реабилитации, малые групповые дома и детские дома семейного типа обеспечены резервными источниками электропитания, альтернативными системами отопления, запасами топлива, воды и продуктов.

В крупнейших учреждениях функционируют генераторы, системы накопления электроэнергии, автономные котельные, резервное водоснабжение и другое оборудование, обеспечивающее непрерывность их работы. Для детей, находящихся в учреждениях, отработаны алгоритмы действий и определены безопасные варианты размещения на случай возникновения угроз. Из 18 детских домов семейного типа в 16 уже определены альтернативные места проживания.

Особое внимание город уделяет людям, которые могут нуждаться в помощи во время чрезвычайных ситуаций. Районные территориальные центры социального обслуживания, которые предоставляют социальные услуги более чем 26 тысячам киевлян, продолжают обновлять информацию о пожилых людях, лицах с инвалидностью и других маломобильных жителях, чтобы в случае необходимости оказать им первоочередную поддержку. Уже выявлено более тысячи маломобильных людей, которые не находятся под опекой территориальных центров, но могут нуждаться во временной эвакуации в случае критических ситуаций.