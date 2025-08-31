На Киевщине произошла стрельба: есть жертва и раненый

В Фастове Киевской области 31 августа произошла смертельная стрельба. В результате инцидента один человек погиб, другой с ранениями находится в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции. Так, около 17:00 в дежурную часть Фастовского районного управления полиции поступило сообщение о стрельбе возле грузовика с бахчевыми в городе.

Правоохранители установили, что между местным жителем и двумя мужчинами — отцом и сыном — возник конфликт. После спора злоумышленник поехал домой, где взял огнестрельное оружие, а затем вернулся и открыл огонь по своим оппонентам.

В результате полученных ранений 27-летний мужчина скончался в больнице, его 58-летнего отца госпитализировали.

Свидетелем происшествия стал начальник отдела превенции полиции Фастовщины, который находился вне службы. Он оперативно задержал нападавшего и вызвал скорую помощь.

Личность стрелка установлено – это 52-летний местный житель. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, оружие изъято.

Сейчас следователи Фастовского районного управления полиции за процессуального руководства Киевской областной прокуратуры проводят досудебное расследование. Против мужчины открыты уголовные производства по факту умышленного убийства, покушения на убийство двух лиц, а также незаконного обращения с оружием. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

