На Киевщине несколько населенных пунктов остались без газа: названа причина. Фото

В среду, 24 июля, в Броварском районе Киевской области некоторые населенные пункты остались без газоснабжения. Причиной этого стало повреждение подземного стального распределительного газопровода высокого давления.

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Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации. Из-за прорыва газовой трубы аварийно были отключены 4149 потребителей в селах Рожны, Скибин, Летки, Леточки, Соболевка и на хуторе Парня.

Также без газоснабжения остались садовые общества "Ландыш", "Пролисок", "Трудовик", "Зачарованная Десна", "Любич", "Академические Сады" и "Прилесье".

В ОВА отметили, что газопровод был поврежден строительной техникой днем 24 июля во время проведения несогласованных земляных работ на одном из частных участков. Сейчас оперативные службы уже работают на месте устранения последствий аварии.

Специалисты перекрывали задвижки в населенные пункты и проводили подготовительные работы по ремонту газопровода. По оценкам специалистов, для ликвидации аварии и возобновления поставок газа абонентам понадобится минимум двое суток.

Тем временем начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко обратился в правоохранительные органы для расследования инцидента и привлечения причастных к ответственности.

"Ситуация находится на постоянном контроле Киевской областной военной администрации", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в каждой квартире проведут проверку газового оборудования и внутренних газовых сетей. За ряд нарушений должно быть отключено голубое топливо.

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