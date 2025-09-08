На Киевщине Mercedes на скорости протаранил грузовик: есть погибший и пострадавшая. Подробности и фото

В Белоцерковском районе Киевской области на автодороге Киев – Одесса автомобиль Mercedes на скорости въехал в грузовик. В результате ДТП водитель легковушки погиб, а его пассажирку госпитализировали.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

Как проинформировали правоохранители, на днях авария произошла на автодороге Киев – Одесса, в пределах Белоцерковского района. Предварительно было установлено, что 60-летний водитель Mercedes двигался по трассе в направлении города Одесса.

"Во время движения водитель (легковушки. – Ред.) проявил невнимательность, не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с задней частью прицепа автомобиля "КамАЗ". Известно, что водитель грузовика двигался впереди в попутном направлении в левой полосе и выполнял маневр разворота", – уточнили в пресс-службе.

К сожалению, в результате ДТП водитель автомобиля Mercedes погиб на месте происшествия. Его 25-летняя пассажирка получила телесные повреждения – ее госпитализировали в больницу. По факту смертельной аварии начато досудебное расследование.

Ситуация с аварийностью

