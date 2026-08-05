На городские маршруты Киева вышли еще 8 новых современных троллейбусов, – Кличко

В Киеве 5 августа на городские маршруты вышли еще 8 новых современных низкопольных троллейбусов, приобретенных в соответствии с договором между КП "Киевпастранс" и ООО "Политехносервис". Первые 8 таких троллейбусов Киев получил в июне.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Столица продолжает обновлять общественный транспорт и повышать его доступность. Сегодня на городские маршруты вышли еще 8 новых современных троллейбусов. Первые 8 таких троллейбусов Киев получил в июне, – сообщил мэр столицы", – написал Виталий Кличко.

"Длина троллейбусов составляет 12 м. Транспорт оборудован пандусом для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения. Имеется информационное табло, система кондиционирования и отопления, камеры видеонаблюдения, система озвучивания остановок, энергосберегающее LED-освещение", — рассказал мэр Киева.

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